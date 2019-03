Utrecht. In der niederländischen Stadt Utrecht sind laut Polizei mehrere Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sind verletzt. Es gibt wohl drei Tote. Die Polizei hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

In der niederländischen Großstadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt worden.

Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog



Das teilte die Polizei über Twitter am Montag mit. Mindestens drei Menschen wurden getötet, mehrere wurden verletzt, teilte der Leiter der Antiterrorpolizei, Pieter-Jaap Aalbersberg, mit. Die zuständige Behörde rief am Mittag die höchste Terrorwarnstufe aus. Die Ermittler prüften auch Hinweise, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll. Die Ermittler riefen Bürger dazu auf, nicht in die Nähe des Tatorts zu kommen.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Polizei schloss ein terroristisches Motiv nicht aus. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, teilte die Polizei mit. Auch die Zahl der Verletzten war zunächst unklar. Die Gemeinde Utrecht richtete eine Telefon-Hotline ein. Der Nationale Koordinator für Terrorismusbekämpfung wollte gegen 13.15 Uhr eine Pressekonferenz geben.

Fahndungsfoto veröffentlicht

Die Stadtverwaltung rief die Menschen in Utrecht dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen.

Drei Stunden nach den Schüssen in Utrecht hat die Polizei ein Fahndungsfoto eines Mannes veröffentlicht, der in Zusammenhang mit den Vorfällen stehen soll. Falls jemand den Mann sehe, sollte sofort die Polizei verständigt werden. Keinesfalls sollte man sich ihm nähern. Das Foto zeigt den Mann offenbar in einer Straßenbahn. Eine eingeblendete Uhrzeit deutet darauf hin, dass es kurz vor den gemeldeten Schüssen aufgenommen worden ist.

Die Schüsse fielen lokalen Medienberichten zufolge in einer Straßenbahn. Der Verkehr wurde vorerst eingestellt.



Der Täter sei flüchtig, heißt es in diesem Tweet unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt. Utrecht liegt etwa 75 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze und hat etwa 350.000 Einwohner.



Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse gegen 10.45 Uhr. Nur wenig später äußerte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden.