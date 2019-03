Berlin. Heimat? Was bedeutet das für eine Politikerin, die beruflich wie privat von Land zu Land zu jettet? Bundesjustizministerin Katarina Barley, als SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl im Mai auf dem Sprung nach Brüssel, hat eine einfache Erklärung: „Aufwachen zu Hause“, das ist eine Kleinstadt an der Mosel. Wie vereinbart die Deutsch-Britin Internationalität mit Bodenständigkeit? Das schildert sie in diesem Interview.

Frau Barley, Stress im Doppelpack: Als SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl und als Bundesjustizministerin sind Sie aktiv in Brüssel und Berlin. Wie geht das?

Ja, ich bin öfter in Brüssel als sonst. Aber mein Hauptarbeitsort ist nach wie vor Berlin. Ich habe immer viel gearbeitet, jetzt arbeite ich noch ein bisschen mehr.

Wissen Sie beim Aufwachen immer, wo Sie sind?

Nicht immer. Manchmal denke ich, ich wäre im Hotel, stelle dann aber fest: Ich bin tatsächlich zu Hause. Meinen Kalender kenne ich zwei Stunden im Voraus. Das ist in Ordnung, man gewöhnt sich daran.

Internationalität prägt Ihre Arbeitswelt und Ihr Privatleben. Was bedeutet für Sie Heimat?

Zu Hause aufzuwachen! Aber im Ernst: Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen, die Stadt wird immer meine Heimat bleiben. Wenn ich nur den rheinländischen Tonfall höre, wird mir warm ums Herz. Aber mein halbes Leben habe ich mittlerweile an der Mosel verbracht, dort habe ich meine beiden Söhne großgezogen und meine politische Karriere begonnen. Mein Wahlkreis ist Trier, heimatlich verbunden bin ich also auch dieser Region und damit auch Belgien, Frankreich und Luxemburg.

Seit einem Jahr gibt es eine Abteilung Heimat im Bundesinnenministerium, von der man bisher wenig hört. Brauchen wir das?

Schauen Sie, wir machen doch alle Heimatpolitik! Das ist eine Querschnittsaufgabe aller Ministerien. Die aktuelle Bundesregierung hat sich ausdrücklich vorgenommen, für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen. Ich sehe mich als Lobbyistin für ländliche Räume, weil ich selber auf dem Land wohne. Und das ist auch wichtig, weil die Bundespolitik stark von der Berliner Perspektive geprägt ist. Stichwort Heimatministerium: Dort müssten die Ziele klar definiert werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist eher fokussiert auf das Thema Asyl. Wird die SPD seine Pläne mittragen, abgelehnte Asylbewerber vor einer geplanten Abschiebung in Gefängnissen unterzubringen?

Mir scheint, in der öffentlichen Asyldiskussion geht es oft eher um Signale. Es soll Durchsetzungskraft bewiesen werden. Nehmen Sie doch die von der CSU angestoßene Endlos-Debatte des letzten Sommers um Zurückweisungen von Asylbewerbern an der bayerisch-österreichischen Grenze. Es betraf letztlich elf. Und dafür mussten 16 000 Polizisten in Bayern die Grenze sichern. Fakt ist doch: Wir haben im Bereich Asylpolitik in der letzten Wahlperiode von 2013 bis 2017 schon sehr viele präzise Regelungen gefunden, um langwierige Asylverfahren zu vermeiden. Jetzt geht es darum, erst einmal diese umzusetzen, anstatt gleich wieder über neue Gesetzesverschärfungen zu reden.

Probleme macht aktuell die Urheberrechtsreform, auf die sich die Bundesregierung verständigt hat – mit Ihrer Zustimmung. In einem geplanten Upload-Filter sehen Internetnutzer eine Zensur. Überraschen Sie der anhaltende Protest und die Groß-Demo am 23. März?

Wir haben es hier mit einem sehr komplexen Thema zu tun. Betroffen von der Urheberrechtsreform ist zum Beispiel das Vertragsrecht von Künstlern, betroffen sind öffentliche Bibliotheken und Verlage. Bei dem umstrittenen Artikel 13 geht es vor allem darum, dass Internet-Plattformen Lizenzen von Urhebern erwerben sollen. Künstler sollen fair vergütet werden, und die Meinungsfreiheit im Netz soll gewährleistet bleiben. Artikel 13 gibt den Internetplattformen allerdings die Möglichkeit, eine urheberrechtliche Haftung zu vermeiden. Das wird in vielen Fällen den Einsatz von Filtern nach sich ziehen. Ich persönlich halte das nicht für den richtigen Weg und hätte mir gewünscht, eine andere Lösung zu finden. Die Entscheidung liegt nun allerdings beim Europäischen Parlament.

Wenn aber automatisch und ohne Kontrolle durch Menschen gefiltert wird, was legal ist und was nicht, könnten ausgerechnet Google und Facebook profitieren und kleinere Unternehmen das Nachsehen haben...

Es ist wichtig, dass europäische Start-ups gegenüber den großen Plattformen eine echte Wettbewerbschance bekommen. Gegen erheblichen Widerstand konnten wir eine Ausnahmeregelung für kleine Unternehmen in der Anfangsphase durchsetzen. Aus meiner Sicht wäre es allerdings besser gewesen, die kleinen Plattformen noch stärker zu unterstützen.

Stichwort Verbraucherschutz, der in Ihr Ressort fällt: Wer den Makler bestellt, der zahlt – dieses Prinzip wollen Sie beim Verkauf von Wohnungen und Häusern durchsetzen. Doch die Immobilienbranche wehrt sich...

Wir brauchen einen echten Wettbewerb bei den Maklerkosten, und den erreichen wir nur, wenn derjenige den Makler bezahlen muss, der ihn auch beauftragt. Ich habe nichts gegen Makler. Aber wenn es um Courtagen in Höhe von sieben Prozent geht, die Hauskäufer zahlen sollen, ohne etwas davon zu haben, da hört bei mir das Verständnis auf. Von der Neuregelung würden vor allem junge Familien mit Kindern profitieren, die in ein Eigenheim investieren wollen. Die Bundesregierung hat sich auf dem Wohngipfel darauf geeinigt, die Maklerkosten zu senken. Mein Vorschlag liegt auf dem Tisch. Ich erwarte, dass die Union sich an unsere Vereinbarung hält.

Zum Schluss: Sie gehen im Mai nach Brüssel, andere werden die Früchte Ihrer Arbeit ernten. Grämt Sie das?

Ich bin sehr zufrieden, was wir hier im ersten Jahr an der Regierung alles umgesetzt haben. Nehmen Sie doch als Beispiel die Musterfeststellungsklage in der Dieselaffäre – rund 400 000 haben sich angeschlossen. Das ist doch ein toller Erfolg.