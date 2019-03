Feiern zum 5. Jahrestag der Wiedervereinigung mit Russland in Simferopol auf der Krim. Foto: Sergei Malgavko/TASS/Imago

Osnabrück. Russlands Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, hat die Annexion der Krim an ihrem Jahrestag verteidigt und deutsche Besucher eingeladen, die Halbinsel im Schwarzen Meer zu besuchen. Sie müssten ihm nichts glauben, sondern sollten sich ihr eigenes Bild machen. Die Ukraine versucht solche Reisen via Moskau zu verhindern.