Stefan Gruhner (l), Landesvorsitzende der Jungen Union Thüringen, und Tilman Kuban, Landesvorsitzender der Jungen Union in Niedersachsen. Foto: Michael Reichel/Peter Steffen

Berlin. Die Junge Union will bei ihrem Deutschlandtag in Berlin einen neuen Vorsitzenden wählen. Zwei Kandidaten treten in einer Kampfkandidatur gegeneinander an. Ein brisantes Thema wurde kurz zuvor abgeräumt.