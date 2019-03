Deutscher Reporter Billy Six aus Haft in Venezuela entlassen MEC öffnen

Six soll bei einer Rede von Staatschef Maduro die Sicherheitsbegrenzung überschritten haben. Foto: Kay Nietfeld/Archiv

Caracas. Billy Six saß im berüchtigten Geheimdienstgefängnis El Helicoide in Caracas ein. Dem Journalisten wurden Spionage und Rebellion zur Last gelegt. In Deutschland geriet der Fall zum Politikum: Die Regierung erwehrte sich des Vorwurfs, nicht genug für Six zu tun.