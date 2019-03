Moschee-Anschläge in Neuseeland: Gefahr von rechts unterschätzt?

Nach den Anschlägen mit mindestens 49 Toten gleicht Christchurch einer Geisterstadt. Die Aufarbeitung der Taten hat gerade erst begonnen. Foto: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Osnabrück. Weltweit herrscht Entsetzen über die Bluttaten in Christchurch, Neuseeland, Dutzende Menschen wurden bei den Angriffen in zwei Moscheen getötet. Doch in die Trauer mischen sich bange Fragen: Wurde das Problem des Rechtsextremismus unterschätzt?