Europa muss das Dilemma bei der Syrien-Hilfe aushalten

Osnabrück. Seit acht Jahren oder 2922 Tagen herrscht in Syrien Krieg – und Frieden ist nicht in Sicht. Daran ist auch der Westen Schuld. Jetzt muss sich Europa mit den Folgen abfinden und Realpolitik betreiben. Eines machen die Europäer auf jeden Fall richtig.

Die USA und Europa haben den historischen Fehler begangen, im Syrienkonflikt zu zögerlich zu reagieren. Dann kamen die Flüchtlinge und der Terror, damit war der Westen paralysiert. Die US-Regierung hat Russland das Feld überlassen, das dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad zu Hilfe eilte. Positiv ist nur zu werten, dass die Terrormiliz IS vorerst militärisch besiegt ist. Doch wer sagt, dass sie nicht wieder auflebt?

Assad ist der Sieger

Was heute schon klar ist: Entgegen allen Erwartungen hat Assad überlebt, körperlich und auch politisch. Der Diktator kann trotz fast einer halben Million Toten und brutaler Unterdrückung weiter regieren. Es führt nun kein Weg mehr an Assad vorbei – diese ernüchternde Erkenntnis ist inzwischen auch in Europa und den USA angekommen. Russland und der Iran stützen den Diktator, weil er ihren Interessen nutzt. Der Sieger des Vielfrontenkriegs, der derzeit nicht zu lösen ist, heißt Assad.

Europa legt sein Geld gut an

Europa steckt nun in dem Dilemma, dass es notleidenden Syrern helfen will, aber mit jedem Euro auch das verhasste Assad-Regime stärkt. Im Endeffekt gibt es aber keine andere Lösung – den Menschen vor Ort muss geholfen werden. Das ist nicht nur aus humanitären Gründen geboten, sondern auch nötig, damit nicht erneut Millionen Flüchtlinge ihr Land verlassen müssen. Das ist viel wichtiger als irgendwelche machtpolitischen Überlegungen. Die Geber-Milliarden des Westen sind deshalb gut angelegtes Geld.