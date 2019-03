Den deutschen Bischöfen fehlt die Zeit

Lingen. Vor 20 Jahren ging in Lingen ein Riss durch die Bischofskonferenz: Abtreibung und Beratung standen im Mittelpunkt angespannter Beratungen. Heute ist die Lage noch schlimmer. Der Graben verläuft längst nicht mehr nur zwischen den Bischöfen, sondern zwischen Amtskirche und Gläubigen.

Aus Sicht der Kirche wird für die Aufarbeitung von Missbrauch schon jetzt viel getan – man denke an all die Konzepte, Arbeitsgruppen und guten Absichten. Aber viele Gläubige überzeugt das nicht.



Da mag es versöhnlich stimmen, dass Kardinal Reinhard Marx zum Abschluss der Tagung in Lingen ein eindringliches „Wir haben verstanden“ an die Gläubigen richtet, und dass sich die Bischofskonferenz endlich offiziell mit sensiblen Kernfragen beschäftigt. Eines aber haben die Geistlichen aber nicht: Zeit. Um Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen, müsste ein wie auch immer gearteter Diskurs schnell Ergebnisse hervorbringen. Aber bei Lichte betrachtet stehen am Ende der vier Tage in Lingen vorerst weitere Arbeitskreise ohne konkreten Zeitplan, dafür mit teils komplexen Fragestellungen.

Eines steht fest: Dümpelt die Bischofskonferenz weiter so vor sich hin, wird es irgendwann kaum mehr Mitglieder geben, um die sich die Bischöfe kümmern könnten. Denn wer will die Botschaft noch hören, wenn der Bote unglaubwürdig geworden ist?