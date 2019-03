Dresden. Der 25-Jährige AfD-Politiker Jonas Dünzel hat einen ungewöhnlichen Weg für seinen Wahlkampf gewählt – die Dating-App "Tinder".

Ein junger Mann rekelt sich zwischen zwei Kerzen in schummrigen Licht auf seinem Bett und erklärt, dass er für die AfD bei der anstehenden Europawahl für das Europa Parlament kandidieren wird. So weit, so ungewöhnlich. Es kommt aber noch obskurer.

Willkommenskultur für Kinder auf Tinder

Denn eigentlich dient dieses Video, das der AfD-Politiker auf seinem offiziellen Facebook-Profil hochgeladen hat, dazu, alle Frauen wissen zu lassen, dass er jetzt auch auf dem Dating-Portal "Tinder" zu finden ist. Alle "Mädels" mögen doch nach "rechts" wischen, um mit ihm über Europas Zukunft zu sprechen.

Der AfDler heißt Jonas Dünzel, ist 25 Jahre alt, kommt gebürtig aus Magdeburg und lebt aktuell in Dresden. Im Video sagt er: "Wir brauchen eine Willkommenskultur für Kinder" und deshalb sei er jetzt auf "Tinder". Er will der AfD-Kandidat "zum Anfassen" sein, wie er sagt. Was genau er damit zum Ausdruck bringen will und wie erfolgreich seine unübliche Wahlkampf-Methode ist, haben wir ihn persönlich gefragt.

Auf eigene Faust gehandelt



Die Idee kam dem Jungpolitiker im Gespräch mit einem Freund, wie er erzählt: "Nachdem ich am Wochenende ein Tinder-Date hatte, habe ich danach mit einem Freund darüber gesprochen. Er meinte, dass "Tinder" eigentlich der beste Weg wäre, um jungen Frauen unsere Politik näher zu bringen – diese Wählergruppe erreichen wir bislang kaum mit unseren Inhalten."

Grundsätzlich sei es für Dünzel bei "Tinder"-Dates nicht leicht, über seine politisches Amt bei der AfD zu sprechen. "Es ist sehr selten, dass ich auf eine objektive Meinung stoße. Die meisten haben viele Vorurteile wie Fremdenfeindlichkeit, wenn sie hören, dass ich AfD-Politiker bin. Ich versuche das dann zwar zu entkräften, dass klappt aber nicht immer. Deshalb fand ich die Idee gut, offensiv mit dem Thema Politik und Parteizugehörigkeit umzugehen und habe das Profil auf 'Tinder' angelegt."

Seit Dienstagvormittag ist Dünzel nun als AfD-Politiker in der Dating-App unterwegs. Abgesprochen habe er die Aktion zuvor nicht mit seiner Partei. "Im Nachhinein kamen schon einige Fragen, weshalb ich mein Vorgehen nicht abgestimmt hätte. Aber ich finde, es muss auch nicht alles abgesprochen werden. Zum Großteil war das Feedback positiv. Vielen gefiel, dass ich versuche, neue Wege des Wahlkampfs zu beschreiten."

35 Matches in drei Tagen

Ganz erfolglos scheint seine Kampagne auch nicht zu sein. Zumindest in Dresden nicht, denn in der Dating-App "Tinder" werden einem lediglich Profile in der näheren Umgebungen – bis zu 80 Kilometer Umkreis – angezeigt. Innerhalb der letzten drei Tage habe ich 35 Matches bekommen und drei konkreten Anfragen. Die meisten Nachrichten zu der Aktion erhielt ich aber über Facebook und Instagram", sagt Dünzel. Dabei hätten einige Frauen ihr Bedauern geäußert, dass sein Aufruf nur einem sachlichen Austausch über Politik dienen soll. "Viele wollten mich lieber persönlich kennenlernen."

Wie lange die "Tinder"-Wahlkampagne laufen soll, ist noch nicht klar. Spätestens wohl am 26. Mai, dann ist die Europawahl vorbei. "Wir wollen erstmal schauen, wie sich die Geschichte entwickelt – auch medial. Es ist aber auch gut möglich, dass 'Tinder' das Profil zuvor schon löscht. Die AGBs verbieten derartige Profile nämlich eigentlich." Bis es so weit ist, genügt jedoch ein Wisch nach rechts, um sich mit Jonas Dünzel über Europas Zukunft zu unterhalten.

