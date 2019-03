Allem Anschein nach tritt Demokrat Beto O'Rourke ins Rennen um die US-Präsidentschaft ein. Foto: Kathy Willens/AP

El Paso. Der US-Demokrat Beto O'Rourke will für seine Partei bei der Präsidentenwahl 2020 antreten. Das kündigte der 46-Jährige in einer Videobotschaft an, die in US-Medien verbreitet wurde.