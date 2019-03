Neues Konzept für Stasi-Unterlagen: Nur die zweitbeste Lösung

Osnabrück. Seit Jahren gibt es Streit um die dauerhafte und vor allem sichere Bewahrung der Stasi-Unterlagen. Nun liegt ein neues Konzept vor. Das wird auch höchste Zeit. Denn die fragilen, einzigartigen Unterlagen sind in Gefahr.

Drei Jahre hat es gedauert, nun liegt das Konzept für den weiteren Umgang mit den Stasi-Unterlagen vor. Endlich. Denn die brisanten Unterlagen gammeln seit Jahren vor sich hin. Und mit jedem Blatt Papier, das sich zersetzt, verschwindet ein weiterer Beweis für erlittenes Unrecht im DDR-Regime. Es war Aufgabe der Bundesrepublik, diese Dokumente bestmöglich zu bewahren. Leider ist sie ihr nicht gerecht geworden.

Dreißig Jahre sind seit dem Mauerfall vergangen. Dreißig Jahre, in denen längst große, klimatisierte und mit neuester Technik ausgestattete Archive hätten gebaut werden können. Stattdessen lagern die Unterlagen in Kellern, alten Industriehallen oder gar in Hochwassergebieten. Und warum? Weil die Aufarbeitung an den Standorten in den fünf gar nicht mehr so neuen Bundesländern weiter möglich bleiben sollte. Ein guter Ansatz. Doch man hätte diese Standorte nicht nur erhalten, sondern vernünftig ausbauen sollen.

Die jetzt gefundene Lösung unter dem Dach des Bundesarchivs in Berlin und mit nur noch fünf statt zwölf Außenposten ist deshalb nur die zweitbeste Lösung. Doch sie ist besser als nichts zu tun und den Papieren beim Verrotten zuzusehen. Die Stasi-Unterlagen heilen keine Wunden. Aber sie können helfen, mit erlittenem Unrecht besser umzugehen. Das allein sollte jede Anstrengung wert sein.