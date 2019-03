Berlin. Das lange Warten auf Facharzt-Termine soll ein Ende haben. Auch die Versorgung mit Heilmitteln will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verbessern und die Digitalisierung vorantreiben. Hält das Gesetz, das am Donnerstag im Bundestag verabschiedet wird, was Spahn verspricht?

Wie sollen Patienten schneller einen Arzt finden? Unter der Rufnummer 116 117 können Kranke künftig rund um die Uhr anrufen und sich beim Vorliegen einer Überweisung binnen vier Wochen zu Fach-, Haus- oder Kinderärzten vermitteln lassen. In Akutfällen vermitteln die Terminservicestellen (TSS) sofort an offene Arztpraxen oder Notfallambulanzen. Auf einen Termin für eine psychotherapeutische Akutbehandlung sollen Bedürftige maximal zwei Wochen warten müssen.

Müssen Ärzte mehr Termine anbieten? Vertragsärzte werden verpflichtet, statt 20 Sprechstunden künftig 25 Sprechstunden pro Woche anzubieten. Viele Fachärzte (Orthopäden, Gynäkologen, Augen- und HNO-Ärzte) müssen mindestens fünf Stunden wöchentlich offene Sprechstunden anbieten, die man ohne Termin aufsuchen kann. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, riskiert Sanktionen. Die Kassen kontrollieren die Praxen.

Werden Kassenpatienten jetzt so schnell behandelt wie Privatpatienten? Genau dafür will das Gesetz sorgen. Die SPD hatte in den Koalitionsverhandlungen den Ersatz des dualen Systems durch eine Bürgerversicherung gefordert, um eine "Zweiklassenmedizin" zu beenden. Auch Spahn räumt ein, dass die unterschiedliche Behandlung mehr als ein "gefühltes Problem" sei.

Bekommen die Mediziner eine Gegenleistung? Mindestens zehn Euro Zuschlag erhalten Hausärzte für eine Vermittlung an einen Facharzt. Noch wichtiger: Die Behandlung von Patienten, die in die offenen Sprechstunden kommen oder von Servicestellen beziehungsweise Hausärzten vermittelt werden, wird über die Budgets hinaus honoriert. Der Einstieg in den Ausstieg aus der Budgetierung bringt den Praxen zusätzliche Einnahmen von 600 bis 800 Millionen Euro pro Jahr, so die Erwartung im Gesundheitsministerium.

Was verbessert sich für Patienten auf dem Land? Landärzte erhalten regionale Zuschläge. Die Kassen sollen auch Geld für Investitionen - etwa bei Praxisübernahmen - geben und werden verpflichtet, in Regionen mit zu wenigen Ärzten eigene Praxen oder mobile und telemedizinische Versorgungsalternativen anzubieten. Aus Sicht der Verbraucherschützer reicht das nicht: "Das Kernproblem bleibt: In ländlichen Regionen und ärmeren Stadtteilen fehlen Ärzte. Hier muss viel stärker als bisher steuernd eingegriffen werden, damit Ärzte dort praktizieren, wo sie gebraucht werden", verlangte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), im Gespräch mit unserer Redaktion.

Was ändert sich sonst bei der Versorgung? Als Konsequenz aus dem Billigwindel-Skandal hat Spahn Ausschreibungen für Hilfsmittel untersagt. So wird sichergestellt, dass Patienten mit Windeln, Gehhilfen oder Verbänden in ausreichender Qualität und Menge versorgt werden. Und bei der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte drückt der Minister aufs Tempo - bis spätestens 2021 sollen die Kassen ihren Versicherten das Instrument anbieten. An der für die Entwicklung der E-Karte zuständigen Gesellschaft (Gematik) übernimmt das Gesundheitsministerium 51 Prozent der Geschäftsanteile - und damit auch die Verantwortung.