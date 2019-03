US-Hinrichtungsraum: Präsident Trump kritisiert den in Kalifornien geplanten vorläufigen Stopp von Hinrichtungen. Foto: Paul Buck

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den Gouverneur von Kalifornien dafür kritisiert, dass dieser die Vollstreckung der Todesstrafe in dem Bundesstaat aussetzen will. Der Demokrat Gavin Newsom will noch am Mittwoch ein Moratorium für Hinrichtungen verhängen.