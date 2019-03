Lingen. Hier eine Arbeitsgruppe, da ein Gutachten - zum Stand der Aufarbeitung verkündete der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz vor allem Pläne. In einem zentralen Bereich hinken fünf Bistümer sogar komplett hinterher.

Beim ihrem letzten Treffen im Herbst hatten die Bischöfe im Umgang mehrere Schritte für den Umgang mit dem Thema Missbrauch festgelegt. Über ihre Umsetzung berichtete am Mittwoch der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, Stephan Ackermann.:

Unabhängige Aufarbeitung: Ackermann brachte die Idee einer „Wahrheitskommission“ für Bistümer ins Spiel. Außerdem will die Bischofskonferenz mit dem staatlichen Beauftragten für sexuellen Kindesmissbrauch, Johannes Wilhelm Rörig, zusammenarbeiten. Bis Ende Mai sollen Inhalte für diese Kooperation festgelegt werden.

Zahlungen: 1900 mutmaßliche Missbrauchsopfer wollen bislang Geld von der deutschen katholischen Kirche haben. Immer wieder war der Umgang der Kirche mit den Zahlungen kritisiert worden: Zu wenig, zu intransparent. „Ich meine, es steht jetzt in der Öffentlichkeit schlechter da, als es ist“, sagte Ackermann. Bei Entschädigungen, etwa monatliche Renten, müsse man darüber nachdenken, ob dann auch Vorwürfe bewiesen werden müssten. Dazu soll nun ein Gutachten in Auftrag gegeben werden: Wie zufrieden sind die Betroffenen und die Bistümer mit dem Modell? Bis Anfang Mai will die Kirche einen Workshop dazu veranstalten. Grundsätzlich sollen die Täter zahlen, zunächst tun das jedoch die Bistümer. Bei vielen Tätern ist ohnehin nichts mehr zu holen - sie sind längst verstorben. Grundprinzip sei jedoch, dass Täter da, wo es möglich sei, Verantwortung übernehmen: „Wenn jemand im Bistumsdienst steht, kann man sagen: Ich ziehe das vom Gehalt ab“, sagte Ackermann.

Unabhängige Anlaufstellen für Opfer: Bei den Ansprechpartnern für sexuellen Missbrauch steht ein kleines Wort im Fokus: „weitgehend“. Diese Ansprechpartner seien nur „weitgehend unabhängig“, so formulierte es der Bischof. „Da ist aber auch noch Luft nach oben.“ 5 von 28 Bistümern (inklusive Militärseelsorge) müssen nacharbeiten. Man müsse deutlich machen, dass es sich bei den Ansprechpartnern nicht um Bistumsbeschäftigte handele,forderte Ackermann. Die Bischofskonferenz habe nun zudem Kontakt zu einem Dachverband für Beratungsstellen aufgenommen, über den Betroffen weitervermittelt werden sollen. In diesem Zusammenhang stellte Ackermann die Frage nach einer Vergütung der Beratungsstellen vor Ort. Deren Arbeit müsse bezahlt werden.

Standard für Personalakten: „Dinge wurden in codierter Sprache geschrieben“, erinnerte sich Ackermann. Im Zuge der Missbrauchsstudie war zudem aufgefallen, dass einge Akten einfach verschwunden waren. Nun stelle sich die Frage, ob Regelungen des Beamtenrechts einfach übernommen werden sollen. Das werde noch diskutiert. Denn es könne sein, dass zum Beispiel Fristen zum Löschen von Informationen in den Personalakten der Kirche länger als im Beamtenrecht laufen sollten. „Wir haben jetzt mal einen Fragebogen verschickt, wir werden die Situation erheben", sagte Ackermann.

Kirchengerichte: Vielfach hatten Kleriker und Laien gefordert, die Aufarbeitung von Missbrauch dezentral zu organisieren, damit nicht alles nach Rom geschickt werden muss. „Da bleiben wir dran“, sagte Ackermann. Dazu brauche man aus Rom jedoch zuerst eine Genehmigung: „Die lassen wir uns geben.“