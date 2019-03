Keine Schrullen mehr - ohne ein zweites Referendum ist der Brexit fällig!

Osnabrück. Ohne ein zweites Referendum macht eine Verschiebung des Austritts der Briten aus der EU keinen Sinn. Entweder der britische Souverän hat das letzte Wort - oder aber er muss ab dem 29. März die Suppe auslöffeln, die ihm eine egozentrische Elite eingebrockt hat.

In der Vergangenheit waren die Kontinentaleuropäer lange bereit, über die Schrullen der Briten hinwegzusehen; so sind sie halt: Stehen an der Bushaltestelle in Schlangen an, essen Pommes mit Essig und die Frauen tragen farbenfrohen Halsschmuck groß wie Christbaumkugeln. In der EU genossen die Briten einen extra Rabatt. Was hat man nicht alles für das Inselvolk getan.

Nun aber gilt: Genug ist genug. Die EU ist den Briten im ausgehandelten Brexit-Vertrag weit entgegengekommen. Mit der abermaligen Ablehnung im Unterhaus ist klar: Die Vertreter des Volkes nehmen die Interessen desselben nicht mehr entsprechend ihres Auftrags wahr, nämlich das Wohl der Bürger zu mehren und das Wehe von ihnen fernzuhalten.

Längst haben sich die Briten international der Lächerlichkeit preisgegeben. Eine abgehobene, egozentrische Politiker-Elite verweigert sich jeder Einsicht in die Realität – nämlich, dass der Brexit die einfachen Leute teuer zu stehen kommen wird.

Boris Johnson und Konsorten haben ihre Bürger nach Strich und Faden hinters Licht geführt - und tun es noch. Mit ihrer Ignoranz nehmen die Brexiteers ein ganzes Land in Geiselhaft - und die europäischen Partner gleich mit. Dass es kein echtes Aufbegehren auf der Insel gegen dieses Gebaren der Elite gibt, ist das eigentlich Verwunderliche.

Eine Verschiebung des Austritts macht nur Sinn, wenn es im Gegenzug Neuwahlen in Großbritannien gibt und zwingend ein zweites Referendum. Wer, wenn nicht der Souverän, also das Volk, soll entscheiden, wenn Regierung und Parlament dazu nicht mehr in der Lage sind.

Ansonsten muss es heißen: Macht dem Elend endlich ein Ende. Und zwar am 29. März. Das wird für beide Seiten hart werden, die ökonomischen Folgen werden weitreichend sein. Ganz sicher aber wird es die EU besser verkraften als das Königreich. Ihre Schrullen können die Briten dann unter sich pflegen.