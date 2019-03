Osnabrück. Gelingt es dem Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, Ungarns umstrittene Regierungspartei „Fidesz“ zurück auf den Weg europäischer Rechtsstaatlichkeit zu führen? Zweifel sind nach dem jüngsten Treffen angebracht.

Gestern traf der CSU-Politiker dazu den ungarischen Regierungschef Viktor Orban in Budapest – und redete ihm ins Gewissen. Zu einem Durchbruch kam es noch nicht. „Wir bleiben weiter im Gespräch“, sagte Weber (CSU) nach dem Treffen. Man habe konstruktiv zusammengesessen und zahlreiche Themen angesprochen. Tatsächlich gab es Einiges zu bereden.



Fidesz ist innerhalb der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) seit Jahren umstritten; einmal hat Orban sogar mit der Wiedereinführung der Todesstrafe in seinem Land geliebäugelt, konnte aber von den europäischen Parteikollegen davon abgehalten werden. Zuletzt überspannte die rechtsgerichtete Orban-Regierung den Bogen jedoch mit einer Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und den Investor George Soros, der in Ungarn zivilgesellschaftliches Engagement finanziell unterstützt.

Die EVP hat lange zugesehen, wie Viktor Orban europäische Werte mit Füßen getreten hat. Udo Bullmann, SPD-Europapolitiker





„Die EVP hat lange zugesehen, wie Viktor Orbàn europäische Werte mit Füßen getreten hat und ist erst aktiv geworden, als Orbàn sich erdreistet hat, sogar den Kommissionschef aus der eigenen Parteienfamilie öffentlich vorzuführen“, kritisierte Udo Bullmann (SPD), Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament gegenüber unserer Redaktion. Mit Blick auf die Plakatkampagne betonte er: „Es geht hier nicht um einen Einzelfall – die Verfehlungen der ungarischen Regierung haben System“.

Nur wenn sie das abstellt, wird „Fidesz“ aber wohl auf Dauer Teil der christdemokratischen Parteienfamilie bleiben können, deren Spitzenkandidat für die Europawahl Weber ist.

CSU-Politiker Weber äußerte sich kurz nach dem Treffen nicht zur Frage, ob Orban bereit sei, die von ihm gestellten Bedingungen für den Verbleib in der EVP zu erfüllen. Er bekräftigte nach dem Krisengespräch aber seine Forderungen an Orban, um einen Parteiausschluss abzuwenden: Der ungarische Regierungschef müsse seine Anti-Brüssel-Kampagne beenden, sich bei den anderen EVP-Mitgliedsparteien entschuldigen und einen Verbleib der Zentraleuropäischen Universität (CEU) in Budapest sichern.

Die CEU wird von dem US-Milliardär ungarischer Abstammung,George Soros unterstützt, den Orbans Regierung heftig anfeindet. Bayern will künftig Lehrstühle der von der Schließung bedrohten Zentraleuropäischen Universität (CEU) in Budapest finanzieren. Das kündigten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Webergestern an.

In der EVP waren die Orban-Kritiker angesichts der jüngsten Anti-Migrations- und Anti-Brüssel-Kampagne der ungarischen Regierung zuletzt lauter geworden. Inzwischen haben 13 EVP-Parteien offiziell den Ausschluss oder die zeitweise Suspendierung von „Fidesz“ gefordert. Die grundlegenden Werte der EVP seien nicht verhandelbar, bekräftige Weber nach dem Treffen mit Orban. Auch Orbans „Fidesz“-Partei müsse sich daran halten.

Am 20. März wird der EVP-Vorstand über den weiteren Umgang mit der Partei abstimmen. Am Ende könnte auch ein Ausschluss stehen. An der Abstimmung nehmen voraussichtlich 56 Parteien teil, darunter auch CDU und CSU.

Der CSU-Spitzenpolitiker Alexander Dobrindt hat vor einer Abspaltung der ungarischen „Fidesz“-Partei aus der Gemeinschaft der Europäischen Volkspartei (EVP) gewarnt. Alle Beteiligten sollten mit der Situation „verantwortungsvoll„ umgehen, sagte Dobrindt gestern in Berlin und verwies warnend auf die Entwicklungen in Großbritannien. Ende Mai wird ein neues EU-Parlament gewählt. (Mit dpa, AFP)