Osnabrück/Berlin. Viele Lehrer können neue technische Geräte mangels Qualifikation im Unterricht nicht einsetzen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Digitalverbands Bitkom hervor. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert mehr Geld für die Lehrerausbildung.

Der Digitalpakt zur Digitalisierung der Schulen, für den die Politik im Februar mit einer Grundgesetzänderung den Weg freigemacht hat, stößt laut der Bitkom-Umfrage bei den Lehrern auf breite Zustimmung. Demnach würden die Lehrer die Digitaliseriung gerne weiter vorantreiben, offenbar mangele es aber an einer passenden Aus- und Weiterbildung sowie an Material. für die Studie hatte der Branchenverband 500 Lehrer an weiterführenden Schulen bis einschließlich Klasse 10 befragt.

58 Prozent der Lehrer gaben an, dass es an ihrer Schule nicht genügend Geräte für die Nutzung im Unterricht gebe. Weitere 36 Prozent befürchten, die Technik könne im Unterricht versagen. Die Schnelligkeiten bei Reparaturen, bewerten die Lehrer nur mit der Schulnote 4. Drei Viertel der Lehrer beklagt, dass es an Personal fehle, das sich im die Technik kümmert.





Bitkom fand heraus, dass Geräte wie Beamer, Whiteboards oder Tablets lediglich als Einzelgeräte oder in speziellen Fachräumen vorhanden sind. "Dabei sollten sie in allen Unterrichtsräumen Standard sein“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Auch die Nutzung der vorhandenen Geräte ist noch verbesserungswürdig. Laut der Studie setzt nur etwa die Hälfte der Lehrer regelmäßig einen Beamer ein, Whitboards nur knapp ein Drittel der Lehrer. Tablets und Smartphones werden kaum bis gar nicht im Unterricht eingesetzt. Rohleder kritisiert das: "Anstatt Smartphone-Verbote zu erlassen, sollte man darüber nachdenken, wie diese Geräte aktiv und produktiv in den Unterricht eingebunden werden können.“

Dass die Geräte nicht häufiger eingesetzt werden, kann laut der Studie auch an der mangelnden Ausbildung im Umgang mit den Geräten liegen. Neun von zehn Lehrern sprechen sich für einen Ausbau von Weiterbildungsangeboten aus. Deshalb müsse der Digitalpakt nach Meinung fast aller Lehrkräfte (96 Prozent) neben der Bereitstellung von fünf Milliarden Euro um digitale Konzepte erweitert werden, um kompetente Lehrer auszubilden.

GEW: Konzepte sollen vor Ort entstehen

Ähnlich sieht das die Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied für den Bereich Schule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). "Digitale Medien und eine gute Ausstattung führen auch nicht automatisch zu gutem Unterricht und Lernzuwächsen. Es braucht eine gute Mischung analoger und digitaler Lernangebote", erklärt Hoffmann gegenüber unserer Redaktion. Damit für die Schulen ein Mehrwert aus den digitalen Medien entsteht, "brauchen die Schulen passende schulinterne Fortbildungsangebote." Dafür müssten die Länder mehr in die Qualifizierung der Lehrer investieren. Pläne für die Einbindung der Technik in den Unterricht sollen möglichst vor Ort in den Schulen erarbeitet werden."Konzepte aus der Wirtschaft, die den Schulen übergestülpt werden, sind nicht sinnvoll“, betont Hoffmann.