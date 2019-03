Berlin. Deutschland setzt die Exporte nach Saudi-Arabien zwar weiter aus, eine Studie zeigt jedoch: Panzer aus deutscher Herstellung wurden in den letzten Jahren auch an zweifelhafte Kunden ausgeliefert. Eine Übersicht.

Deutschland gehört zu den fünf größten Waffenexporteuren weltweit. Zu diesem Ergebnis kommt das "Stockholm International Peace Research Institute" (SIPRI) in einer aktuellen Untersuchung. In den Jahren 2014 bis 2018 wurden demnach zwar die meisten Waffen weltweit von den USA, in Russland und Frankreich verkauft. Deutschland folgt allerdings schon auf Platz vier der Rangliste, noch vor China.



Neben Dieselmotoren, Helikoptern, Patrouillenschiffen und U-Booten war besonders eine deutsche Entwicklung im Ausland sehr gefragt: der Panzer. Die unterschiedlichen Modelle mit so possierlichen Namen wie Fuchs, Dingo, Leopard oder Marder wurden in alle Welt exportiert. Das ist durchaus kritisch zu betrachten, denn Deutschland belieferte nicht nur europäische Nachbarn und enge Verbündete wie Österreich, die Niederlande, Litauen, Norwegen, Polen, Kroatien, Belgien oder Kanada.



Es stehen auch fragwürdige Kunden auf der Liste, wie diese vier Beispiele zeigen:

1. Ägypten



Mit Abstand die meisten deutschen Panzer gingen in den Jahren 2014 bis 2018 nach Ägypten. 1280 Stück des Transportpanzers "Fahd" vom Rüstungskonzern Henschel-Wehrtechnik wurden an die autoritäre Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi ausgeliefert. Das ägyptische Militär geht derzeit insbesondere auf der Sinai-Halbinsel mit aller Härte gegen die islamistische Terroristen vor.

Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) geht davon aus, das auch viele unbeteiligte Bürger den Militäroperationen zum Opfer fallen. Daneben berichten auch Oppositionelle und Journalisten von Schikane und Gängelung durch das Regime. Tausende junge Ägypter sollen unter der Herrschaft Al-Sisis verschwunden sein. Nach Ansicht der BpB haben internationale Akteure, wie die EU oder die USA, trotzdem ein Interesse, das Regime zu stärken, weil sie eine weitere Destabilisierung der Region fürchten.

2. Irak

Nach der Besatzung durch die USA im Jahr 2003 gilt der Irak als ein gescheiterter Staat: Das Land ist gesellschaftlich und politisch tief gespalten, die demokratischen Institutionen funktionieren nicht und ein Großteil des Landes wird von lokalen Milizen kontrolliert. Das hat die Bundesregierung allerdings nicht davon abgehalten, in den Jahren 2014, 2015 und 2016 insgesamt 20 gebrauchte Panzer vom Typ Dingo an die kurdische Regionalregierung im Irak abzugeben.

Sie sollten dem Zweck dienen, die Rebellen des Islamischen Staates ein für alle Mal aus der Region zu vertreiben. Das scheint zum jetzigen Zeitpunkt zwar gelungen. Trotzdem ist nicht sicher, was in dieser undurchsichtigen Situation langfristig mit den deutschen Panzern auf irakischem Boden passiert.

3. Katar

Wisent, Leopard und Dingo – was wie die Einkaufsliste eines Zoos klingt, ist vielmehr die Liste der deutschen Panzermodelle, die zwischen 2015 und 2018 an den Wüstenstaat Katar geliefert wurden. Von 81 Stück weiß das Forschungsinstitut SIPRI. Dazu kommen noch 32 Spähwagen vom Typ Fennek und 24 Panzerhaubitzen. Die Genehmigung dazu wurde in den Jahren 2013 und 2014 erteilt.



Katar führt zwar offiziell keinen Krieg, doch das Emirat soll in den Bürgerkrieg im Jemen verwickelt sein. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, Katar würde islamistische Gruppen im Nahen Osten unterstützen. Deshalb eskaliert der Streit mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten immer weiter. Der Vorwurf vieler Kritiker lautet deshalb, das deutsche Panzer dazu beitragen, die ohnehin angespannte Situation im Nahen Osten weiter zu verschärfen.

4. Türkei

Die Türkei ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich die politische Einschätzungen von Waffenlieferungen an ein Land ändern kann: Bis 2014 wurden insgesamt 56 gebrauchte Leopard-Panzer aus Deutschland an die Türkei geliefert. Immerhin ist die Türkei Mitglied der NATO und darüber hinaus ein wichtiger Partner im Kampf gegen den Islamischen Staat.



Aber spätestens nach dem gescheiterten Putschversuch von 2016 in der Türkei änderten sich die Verhältnisse. Der damalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel legte die Rüstungsexporte in das Land auf Eis – unter anderem, weil zahlreiche deutsche Journalisten in der Türkei in Haft saßen und das Militär im Frühjahr 2018 eine Offensive gegen die kurdischen Verbände in Syrien startete.

Herstellung und Verkauf von Kriegswaffen

Der Export von Kriegswaffen muss in Deutschland vom Bundessicherheitsrat genehmigt werden. Dies sei "zwingend zu versagen, wenn die Gefahr besteht, dass die Kriegswaffen bei einer friedensstörenden Handlung verwendet, völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt werden oder aber der Antragsteller nicht die für die Handlung erforderliche Zuverlässigkeit besitzt", heißt es vom federführenden Bundeswirtschaftsministerium.

Allein im Jahr 2017 wurde die Ausfuhr von Rüstungsgütern im Wert von 6,2 Milliarden Euro genehmigt. Das geht aus dem Rüstunsgexportbericht der Bundesregierung hervor. 39,2 Prozent der Lieferungen gingen demnach in EU-/NATO- und NATO-gleichgestellte Länder. Waffen im Wert von 3,8 Milliarden Euro gingen in sogenannte Drittländer.