Gibt es ein "Yes" für den Brexit-Deal mit der EU? Die britische Premierministerin Theresa May hat Brüssel in letzter Sekunde noch Zugeständnisse beim Austrittsabkommen abgetrotzt. Doch reicht das, um bei der Parlamentsabstimmung heute Abend genug Stimmen der Hardliner zu sammeln? Alle News & Infos ab 14:00 Uhr im Liveblog.