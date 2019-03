Berlin. Linken-Ikone Sahra Wagenknecht zieht sich zurück: Nicht nur aus der Führungsriege der von ihr im Sommer gegründeten Sammlungsbewegung "Aufstehen", sondern auch aus der Fraktionsspitze der Partei. Bei der Wahl im Herbst tritt sie nicht mehr an, wie Linken-Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte am Montag bestätigte.

Wochenlang war die 49-Jährige krankheitsbedingt abgetaucht, musste beim Neujahrsempfang der Fraktion und auch beim Parteitag in Bonn daheim bleiben. Interviewanfragen blieben unbeantwortet. Zwar gehe es ihr wieder gut, teilte sie der Fraktion am Montag mit. Aber "Stress und Überbelastung" hätten ihr Grenzen aufgezeigt, die sie "nicht länger überschreiten will".



Wagenknecht zieht die Reißleine - auf den Tag genau 20 Jahre, nachdem ihr heutiger Ehemann Oskar Lafontaine von allen Ämtern in der SPD und als Finanzminister zurückgetreten war. Es ist auch eine Kapitulation vor dem enormen öffentlichen Druck, dem sie sich durch ihre Positionen ausgesetzt sah.

In der Partei gab es Putschversuche, um Wagenknecht von der Fraktionsspitze zu stürzen. Grund dafür war vor allem ihre Haltung in der Migrationspolitik: Sie betrachtet das Linken-Dogma der offenen Grenzen als naiv und hatte immer wieder vor Konflikten gewarnt, wenn Flüchtlinge und Einheimische gegeneinander ausgespielt würden. Mehrfach war der Streit zwischen Wagenknecht und Parteichefin Katja Kipping eskaliert. Vor ihrer Erkrankung hatten beide allerdings einen Burgfrieden geschlossen.

So umstritten Wagenknecht ist, so unangefochten ist allerdings auch ihre Rolle als populärste Linke, die im Bundestag ebenso wie in Talkshows mit scharfer Kapitalismus-Kritik die Debatten anheizt. Auch ihre ärgsten parteiinternen Rivalen wissen, dass sie ohne Wagenknecht Wählerstimmen verlieren werden.

Bis zum Herbst will sie an der Fraktionsspitze weitermachen, und auch danach politisch aktiv bleiben und sich für ihre Überzeugungen und sozialen Ziele engagieren, teilte Wagenknecht mit.