So viel Tonnen C02 erzeugen Flüge nach New York und Mallorca

Ein Flug von Deutschland nach New York und zurück bläst etwa vier Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Noch mehr klimaschädliches Treibhausgas entsteht durch eine rund 130 Quadratmeter große, schlecht gedämmte Altbauwohung, deren Beheizung pro Jahr um die 4,6 Tonnen C02 kostet. Der deutsche Durchschnitt an CO2-Ausstoß liegt bei rund elf Tonnen jährlich. Allerdings müsste dieser auf eine Tonne CO2 reduziert werden, nur dann sei laut Umweltbundesamt die Erderwärmung langfristig unter zwei Grad zu halten.



Dieses Ziel ist allerdings nur durch einen einzigen Hin-und Rückflug von Düsseldorf nach Palma de Mallorca schon nicht mehr zu erreichen. Für die Strecke von jeweils rund 1250 Kilometern fallen rund drei Viertel Tonnen CO2 an.