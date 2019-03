Bischofskonferenz in Lingen startet: "Es braucht Zeit" CC-Editor öffnen

Kardinal Reinhard Marx erklärte am Montagmittag worum es in den nächsten Tagen bei der Versammlung der Bischofskonferenz geht. Foto: Jörn Martens

Lingen. Energisch gab Kardinal Reinhard Marx am Montagmittag den Weg vor, auf den sich die deutsche katholische Kirche in den nächsten Tagen machen soll. „Ich hoffe sehr, dass am Ende der Tage ein konkretes Projekt, ein konkreter Vorschlag da ist, wie die nächsten Monate weitergehen werden“, sagte Marx zum Auftakt der Versammlung der deutschen Bischöfe.