Flugtaxis - Mehr als eine Illusion

Berlin. Die Vorstellung ist zu verlockend: Statt mit der stickigen U-Bahn oder durch verstopfte Straßen von A nach B zu gelangen, schwebt man im Flugtaxi völlig losgelöst, lautlos und emissionsfrei mit Tempo 120 zum Wunschziel.

Als Digital-Staatssekretärin Nicola Bär zum Amtsantritt vor einem Jahr von elektrischen Drohnen als Transportmittel der Zukunft schwärmte, wurde sie verspottet. am Mittwoch stellte sie mit Verkehrsminister Andreas Scheuer ein viersitziges Airbus-Modell vor, das in wenigen Monaten erste Probeflüge absolvieren soll.



Klar bleibt es ein kühner Traum, dass Flugtaxis oder Luftbusse bald die Massen fortbewegen. Aber es ist mehr als eine Illusion, dass Drohnen bei der Personenbeförderung eine Rolle in der Zukunft der Mobilität spielen können. Zunächst wohl als Luxus-Fortbewegungsmittel für einige wenige in den Metropolen. Aber auch in ländlichen Regionen wäre ihr Einsatz - etwa zum Krankentransport - denkbar und sinnvoll.

Scheuer sollte deswegen ernst machen mit seiner Ankündigung, zügig rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, das würde die technische Entwicklung beflügeln. Nicht nur Airbus, auch andere deutsche Unternehmen stecken in den Startlöchern. Flugtaxis Made in Germany haben Exportschlager-Potenzial. Das Auto als erschwingliches Fortbewegungsmittel für Jeden werden sie indes niemals ablösen.