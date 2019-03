Zu einer Demonstration gegen das geplante neue Internetgesetz kamen Tausende Menschen nach Moskau. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko/AP

Moskau. Will die russische Regierung das freie Internet – ähnlich wie Nordkorea – von der Welt abschneiden? Das befürchten Kritiker des neuen Internetgesetzes in Russland. Zu einer Demonstration in Moskau kamen am Sonntag 15.000 Menschen. Die Polizei nahm laut Augenzeugen wahllos Menschen fest.