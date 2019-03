Sitzt seit einem Schlaganfall im Rollstuhl und hat große Probleme beim Sprechen: Algeriens 82-jähriger Präsident Abdelaziz Bouteflika. Foto: Mohamed Messara/EPA

Algier. Eine algerische Regierungsmaschine ist am Sonntagmorgen in Genf gelandet. Das nährt Spekulationen, der altersschwache algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika könnte nach rund zweiwöchiger medizinischer Behandlung in der Schweiz wieder in sein Land zurückkehren.