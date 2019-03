Satellitenbilder zeigen möglichen Raketenbau in Nordkorea MEC öffnen

Das Forschungszentrum Sanumdong bei Pjöngjang. Foto: DigitalGlobe/AP

Washington. In den USA sind Satellitenbilder publik geworden, die nach Meinung einiger Experten einen in naher Zukunft bevorstehenden Test einer Interkontinentalrakete oder einer Weltraumrakete in Nordkorea nahelegen.