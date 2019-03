Trumps kriminelles Umfeld hinterlässt Kratzer am Nimbus des Teflon-Präsidenten

Osnabrück. Je mehr Ex-Vertraute des US-Präsidenten krimineller Machenschaften überführt und verurteilt werden, umso stärker könnte Donald Trump bald selbst in Bedrängnis kommen.

Die Verdachtsmomente, die gegen den Präsidenten und sein Umfeld im Raum stehen, haben es schließlich in sich. Es geht um die mögliche Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl durch Russland, geheime Absprachen und potenzielle Behinderung der Justiz.

Die gegen Paul Manafort verhängte Haftstrafe zeigt aber: Auch unter Trump scheint die Justiz zu funktionieren. Noch ist das Vertrauen in das System gegenseitiger Kontrolle, der „checks an balances“, nicht zerstört. Ob an Trump schließlich etwas hängen bleibt? Dass er so gar nichts mitbekommen haben soll von der kriminellen Energie seiner Vertrauten, ist schwer vorstellbar. Noch aber gilt die Unschuldsvermutung.

Anderthalb Jahre vor den Präsidentschaftswahlen macht Trump nicht nur die Justiz zu schaffen. Auch sachpolitische Erfolge bleiben aus. Der Bau der Mauer zu Mexiko verzögert sich, der Nordkorea-Gipfel war ein Schuss in den Ofen und das US-Handelsdefizit steigt trotz des Handelskriegs mit China; von den Staatsschulden ganz zu schweigen. Die Kratzer an Trumps Teflon-Nimbus mehren sich. Bisher haben ihm seine Wähler viel verziehen. Doch werden sie das auch auf Dauer tun?