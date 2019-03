Her mit der Impfpflicht!

Osnabrück. Es ist ein Dilemma, unter dem am Ende die Kinder leiden: Wer an der Oscar-Schindler-Gesamtschule in Hildesheim nicht geimpft ist, den schließt das Gesundheitsamt vom Unterricht aus. Dieses Vorgehen ist absolut richtig.

Hildesheim entwickelt sich zur Masern-Hochburg. Und auch in anderen Ländern dürfen ungeimpfte Kinder nicht am Schulunterricht oder an der Kitabetreuung teilnehmen. Aber was passiert in Deutschland in letzter Konsequenz? Das Interesse an einer Eindämmung der Infektionskrankheiten ist groß. Dem gegenüber stehen Eltern, die sich beharrlich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen. Wie soll das mit der Schulpflicht vereinbar sein?



Am Ende kann es nur auf eine Impfpflicht für bestimmte Krankheiten hinauslaufen - so wie sie bis in die 70er Jahre für Pocken bestand. Das im Grundgesetz verankerte Recht auf körperliche Unversehrtheit endet da, wo andere massiv gefährdet werden.

Wichtig dabei: Die größte Gefahr für die Verbreitung der Infektionskrankheiten geht nicht von Grundschülern, sondern von ungeimpften Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Höchste Zeit für die nächste Impfkampagne - und für mutige Schritte Richtung Pflicht.