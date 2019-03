Osnabrück. Ungeachtet aller seit Jahren wachsenden Spannungen, rüsten die Hauptlieferländer moderner Waffen den Nahen Osten immer weiter auf. Ganz vorn dabei: die USA und auch Deutschland. Das Volumen internationaler Rüstungsgeschäfte wächst und wächst. Das geht aus dem neuen Waffenexportbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri hervor.

Das Volumen internationaler Rüstungsgeschäfte wächst und wächst. In den Jahren 2014 bis 2018 war es um 7,8 Prozent höher als im Zeitraum 2009 bis 2013. Gegenüber den Jahren 2004 bis 2008 ist der Wert der weltweit exportierten Waffen sogar um fast ein Viertel gestiegen. Das geht aus neuen Daten hervor, die das Stockholmer International Peace Research Institute (Sipri) an diesem Montag veröffentlicht.

Demnach sind die USA, Russland, Frankreich, Deutschland und China die fünf größten Waffenexporteure. Sie stehen für drei Viertel des weltweiten Waffenhandels. Die kombinierten Waffenexporte der Mitgliedstaaten der Europäischen Union machten in den Jahren 2014/18 gut ein Viertel der weltweiten Waffenexporte aus.

Die wichtigsten Erkenntnisse der Sipri-Forscher im Überblick:



USA bauen Vorsprung aus

„Die USA haben ihre Position als weltweit führender Waffenlieferant weiter gefestigt“, sagte Aude Fleurant, Direktorin des SIPRI-Programms für Waffen und Militärausgaben. Demnach stiegen die US-Waffenexporte zwischen 2009/13 und 2014/18 um knapp ein Drittel. Gleichzeitig wuchs der Anteil der USA an den weltweiten Gesamtexporten von 30 Prozent auf 36 Prozent. „Die USA haben in den letzten fünf Jahren Waffen in mindestens 98 Länder exportiert“, so Sipri-Expertin Fleurant. Diese Lieferungen umfassten oftmals fortschrittliche Waffen wie Kampfflugzeuge, Kurzstrecken- und ballistische Raketen sowie eine große Anzahl von gelenkten Bomben.



Ungleichgewicht zwischen USA und Russland

Die Kluft zwischen den zwei bedeutendsten waffenexportierenden Staaten wurde in der Vergangenheit immer größer: Die US-Exporte der wichtigsten Waffen lagen 2014/18 um 75 Prozent höher als die russischen, während sie im Zeitraum 2009/13 nur um zwölf Prozent höher waren. Die Rüstungsexporte Russlands sanken zwischen 2009/13 und 2014/18 um 17 Prozent, vor allem infolge des Rückgangs der Waffenimporte in Indien und Venezuela.





Anzeige Anzeige

Waffenstarrender Naher Osten

Die Waffenimporte im Nahen Osten haben sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt. „Waffen aus den USA, Großbritannien und Frankreich sind in der Golfregion, in der Konflikte und Spannungen weit verbreitet sind, sehr gefragt“, stellt Pieter Wezeman, Sipri-Experte für Waffen und Militärausgaben, fest: „Russland, Frankreich und Deutschland haben ihre Waffenverkäufe in Ägypten in den letzten fünf Jahren dramatisch gesteigert“.

Saudi-Arabien wurde demnach zum weltweit größten Waffenabnehmer mit einem Plus von 192 Prozent im Vergleich zum Zeitraum 2009/13. Die Waffenimporte in Ägypten, dem drittgrößten Waffenimporteur 2014/18, verdreifachten sich (206. Auch die Waffenimporte Israels (354 Prozent), Katars (225 Prozent) und des Irak (139 Prozent) stiegen zwischen 2009/13 und 2014/18 drastisch. Allein mehr als die Hälfte der US-Waffenexporte, nämlich 52 Prozent, gingen in den vergangenen fünf Jahren in den Nahen Osten.





Asien und Ozeanien bleiben größte Abnehmer

Die Staaten in Asien und Ozeanien vereinten in den Jahren 2014/18 rund 40 Prozent der weltweiten Waffeneinfuhren auf sich. Im Vergleich zu 2009/13 war das ein Rückgang um 6,7 Prozent. Die fünf wichtigsten Waffenimporteure der Region sind Indien, Australien, China, Südkorea und Vietnam. Australien wurde 2014/18 der viertgrößte Waffenimporteur der Welt.

Die indischen Waffenimporte sanken zwischen 2009/13 und 2014/18 um knapp ein Viertel. Russland stand in den Jahren 2014/18 für fast 60 Prozent der Waffenimporte Indiens. Laut Sipri hat Indien hat „eine große Anzahl wichtiger Waffen von ausländischen Lieferanten bestellt. Die Lieferungen verzögern sich jedoch in vielen Fällen erheblich“.





Chinas Rüstungsautonomie wächst



China war in den vergangenen fünf Jahren immer noch der sechstgrößte Waffenimporteur der Welt. Doch die Einfuhren von Rüstungsgütern nach China gehen beständig zurück. „China entwickelt und stellt seine eigenen modernen Waffen immer erfolgreicher“, so die Sipri-Experten – und verkauft sie zunehmend auch an andere Staaten. Inzwischen liefert China Waffen in 53 Staaten. Hauptabnehmer ist Pakistan.

Chinas Waffenexporte sind durch die Tatsache begrenzt, dass viele Länder aus politischen Gründen keine chinesischen Waffen beschaffen. Gleichwohl haben die Verbesserungen in der chinesischen Militärtechnologie neue Möglichkeiten für das Wachstum von Waffenexporten geschaffen. So wurde China war 2014/18 der größte Exporteur im Nischenmarkt von unbemannte Kampfflugzeuge (UCAVs) mit Staaten im Nahen Osten.





Deutsche Waffen bleiben begehrt

Deutschlands Exporte von wichtigen Waffen sind zwischen 2009/13 und 2014/18 um 13 Prozent gestiegen. In den vergangenen fünf Jahren ging knapp ein Drittel der deutschen Waffenexporte nach Asien und Ozeanien, 27 Prozent zu anderen Staaten in Europa, 25 Prozent in den Nahen Osten sowie elf Prozent nach Amerika und 7,3 Prozent nach Afrika. Vor allem deutsche U-Boote verkauften sich Sipri zufolge gut.