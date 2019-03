Rosen für Rekrutinnen

Berlin. Kuriose Werbeaktionen zur Rekrutengewinnung – das kann die Bundeswehr. Am internationalen Frauentag lieferte sie ein neues Paradebeispiel: Blumen verteilen, um weibliches Personal zu gewinnen. Ein gefundenes Fressen für Kritiker.

Die Bundeswehr hat es schon wieder getan: Nachdem das Verteidigungsministerium auf der Videospielmesse Gamescom letztes Jahr versuchte, mit fragwürdigen Plakaten vor allem männliche Rekruten einzufangen, haben die Verantwortlichen jetzt den gestrigen Internationalen Frauentag – Berlins neuen Feiertag – für sich entdeckt. Mit welchem Ziel? Natürlich, um die Damen der Schöpfung für den Dienst am Vaterland zu begeistern. Was liegt da näher, als Rosen und Nelken am Brandenburger Tor an zufällig vorbeilaufende Frauen – darunter immerhin potenzielle Rekrutinnen – zu verschenken?





Rosen für die Liebe, Nelken als Zeichen der Zuneigung und Symbol ewiger Treue. Welche Frau bei so einer Liebeserklärung nicht die Lust verspürt, ihr Leben der Bundeswehr zu widmen, hat kein Herz. Ungefähr so müssen die Marketingexperten des Ministeriums argumentiert haben, bevor sie ihre Idee umsetzen durften. Folgerichtig gaben sie dem Ganzen noch das Motto: „Wir kämpfen für Freiheit, Sicherheit und Gleichberechtigung".

Laut Christina Routsi, Sprecherin des Verteidigungsministeriums für Nachwuchsgewinnung, solle die Aktion ein Zeichen für Chancengleichheit von Frauen in der Bundeswehr setzen. Eine Kampagne, die freilich wie alles, was die Bundeswehr macht, nicht ohne Widerspruch blieb. "Wir dürfen gespannt sein, wie viele der beschenkten Touristinnen sich hinterher bei der Bundeswehr bewerben", nölte der Berliner SPD-Politiker Fritz Felgentreu bei Twitter und hoffte wohl darauf, mit seinem Bundeswehrbashing einen sicheren Punkt zu machen – nur dass seine Aktion wesentlich unorigineller war als die der Bundeswehr.