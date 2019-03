Warum der Weltfrauentag auch 2019 noch nötig ist

Hamburg. Vor dem Gesetz sind die Geschlechter nun schon länger gleichgestellt. Doch im Alltag gibt es bis zu einer wahren Gleichberechtigung noch viel zu tun – der Weltfrauentag kann dabei helfen.

Über den Sinn oder Unsinn von Gedenktagen kann man gut und ausführlich streiten. Doch über den Internationalen Frauentag, der seit 1921 für Gleichberechtigung werben soll, wird besonders gerne diskutiert. Männer und Frauen seien doch inzwischen gleichberechtigt, wozu brauche es da noch einen extra Feiertag, der auf die Rechte der Frauen aufmerksam machen soll?

Weil diese Gleichberechtigung in viele Bereichen des privaten ober des öffentlichen Lebens in Deutschland leider auch 2019 noch nicht durchgedrungen ist.

Blicken wir auf ein paar Beispiele, wie die "Tampon-Tax". Damit wird der Umstand bezeichnet, dass auf Hygieneartikel für Frauen – nämlich Tampons, Binden oder Menstruationstassen – 19 Prozent Mehrwertsteuer gezahlt werden müssen. Das ist deswegen diskriminierend, weil wichtige Güter des täglichen Bedarfs eigentlich nur mit sieben Prozent besteuert werden sollen. Somit wird ein Hygieneartikel, der von 50 Prozent der Bevölkerung benötigt wird, zum Luxusartikel – während zum Beispiel auf Kaviar nur eine Mehrwertsteuer von sieben Prozent gezahlt werden muss.

Weiterlesen: Initiatorin des Feiertags: "Der Frauentag ist ein Kampftag"



Dass Frauen auch 2019 noch die Hauptlast der Hausarbeit tragen, bestätigen immer wieder verschiedene Studien. Da mag noch so viel vom modernen Mann oder Vater die Rede sein: Spätestens nach der Geburt des ersten Kindes schleicht sich in die Mehrheit der Beziehungen eine traditionelle Aufgabenverteilung ein. Nur, dass immer mehr Mütter berufstätig sind. In der Theorie sagen zwar drei von vier Bundesbürgern, dass die Frau nicht allein für Hausarbeit und Kinderbetreuung zuständig sein sollte, wenn beide Partner arbeiten. Doch in der Realität sieht das anders aus, da übernehmen Frauen weiterhin den Löwenanteil im Haushalt, wie aus einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervorgegangen ist.

Das ist doch alles nicht neu, könnte man jetzt sagen. Schließlich beschweren sich seit Jahren Frauenverbände, Politikerinnen und Aktivistinnen über den Gender-Pay-Gap, die ungerechte Verteilung der sogenannten Care-Arbeit oder das viel diskutierte Mansplaining (da geht es, vereinfacht ausgedrückt, um die Momente, wenn Männer Frauen über Dinge belehren, über die diese eigentlich viel mehr wissen. Sie werden nur nicht ernst genommen. Perfekt zu beobachten erst gerade in der Diskussion über den Paragraph 218). Doch so lange auf all diese Dinge noch mit Augenrollen reagiert wird, ein "Stellt euch mal nicht so an" regelmäßig mitschwingt, so lange braucht es auch noch einen Frauentag. Vielleicht kann er ein Anfang sein?

Anzeige Anzeige

Weiterlesen: Hilft nur eine Quote? Warum der Frauenanteil im Bundestag so niedrig ist



Denn natürlich ist bei all diesen Missständen mehr als ein Gedenktag nötig, an dem einmal im Jahr Politiker oder Firmenbosse beteuern können, Frauen in den Mittelpunkt rücken zu wollen. Politische Lösungen müssen gefunden werden – doch da betrübt der Blick nach Berlin: 709 Sitze zählt der deutsche Bundestag derzeit, nur auf 219 von ihnen sitzen Frauen. Da hilft auch eine Bundeskanzlerin nicht.