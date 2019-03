Washington. Einige Mitarbeiter aus dem Umfeld von Donald Trump sind bereits angeklagt, verurteilt oder haben sich schuldig bekannt, das Gesetz gebrochen zu haben. Ein Überblick der Ermittlungen.

US-Präsident Donald Trump gerät immer mehr in die Bredouille. Längst ist klar: Der 72-Jährige holte sich mehrere kriminelle Mitarbeiter ins Weiße Haus. Vier Personen aus seinem Umfeld mussten bereits ins Gefängnis. Das Strafmaß für Trumps ehemaligen Wahlkampfchef Paul Manafort wird am Donnerstag festgelegt. Etliche weitere Trump-Mitarbeiter sind angeklagt oder haben sich schuldig bekannt, das Gesetz gebrochen zu haben.

Gefängnisstrafen: Michael Cohen (Anwalt und Berater Trumps), George Papadopoulos (Wahlkampfberater Trumps), Alexander van der Zwaan (Anwalt, der mit Trumps Wahlkampfmanager Manafort arbeitete), Richard Pinedo (Online-Betrüger, der Russen bei der Wahlkampf-Propaganda im Internet half)



Michael Cohen (Anwalt und Berater Trumps), George Papadopoulos (Wahlkampfberater Trumps), Alexander van der Zwaan (Anwalt, der mit Trumps Wahlkampfmanager Manafort arbeitete), Richard Pinedo (Online-Betrüger, der Russen bei der Wahlkampf-Propaganda im Internet half) Verurteilt: Paul Manafort (Trumps Wahlkampfmanager)



Paul Manafort (Trumps Wahlkampfmanager) Schuldig bekannt: Michael Flynn (Nationaler Sicherheitsberater unter Trump), Rick Gates (Manaforts Mitarbeiter und enger Vertrauter),



Michael Flynn (Nationaler Sicherheitsberater unter Trump), Rick Gates (Manaforts Mitarbeiter und enger Vertrauter), Angeklagt: Roger Stone (Mitarbeiter Trumps), Konstantin Kilimnik (Mitarbeiter Manaforts), 13 russische Cyberaktivisten, zwölf russische Geheimdienstmitarbeiter/Hacker



Allein mit Bezug auf eine mögliche russische Einflussnahme auf Trumps US-Wahlkampf sind 18 Verfahren bekannt.

Die Russland-Affäre

Der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Robert Mueller arbeitet etliche Verdachtsfälle krimineller Absprachen und Einflussnahme durch Russland auf den US-Wahlkampf 2016 auf. Angeblich stehen seine Ermittlungen kurz vor dem Abschluss. In dem Zusammenhang gibt es mehrere Ermittlungsansätze.

Wikileaks: Russische Hacker sollen die E-Mails von Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gestohlen haben. Ein gezielter Angriff zugunsten Trumps? Was steckt hinter der Veröffentlichung auf Wikileaks?



Möglicher Einfluss aus Nahost: Gab es auch eine Wahlbeeinflussung aus Saudi-Arabien und Israel über die Kontakte von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner? Ihm werden auch Verbindungen zu China und Katar nachgesagt.

Der Moskau-Tower-Deal: Der Trump-Konzern wollte in Moskau einen Trump-Tower bauen, das Projekt kam aber letztlich nicht zustande. Wie Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen vor Gericht aussagte, habe die Trump-Organisation noch bis ungefähr Juni 2016 versucht, eine Genehmigung der russischen Behörden für das Bauprojekt zu erhalten. Dies war in der Phase von Trumps Wahlkampf, als sich der Unternehmer als Kandidat der Republikaner herauskristallisierte. Berichten zufolge soll die Trump-Organisation zudem Russlands Präsident Wladimir Putin einen Sonderrabatt auf die Penthouse-Wohnung in dem Gebäude in Aussicht gestellt haben. So ein Angebot hätte das Korruptionsgesetz verletzt, das Geldgeschenke an ausländische Regierungen für eine Gegenleistung verbietet.



Anzeige Anzeige

Weitere fragwürdige Kontakte nach Russland: Journalisten haben recherchiert, dass mindestens 14 weitere Trump-Mitarbeiter während der Wahlkampagne Kontakt zu Russen hatten – darunter auch der spätere Justizminister Jeff Sessions. Der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn sowie Außenpolitikberater George Papadoloulos bekannten sich vor Gericht schuldig, falsche Angaben zu ihren Beziehungen ins Ausland gemacht zu haben.

Behinderung der Justiz: Behinderte Trump die Justiz, als er im Mai 2017 FBI-Direktor James Comey feuerte? Trump gab für den Rauswurf zunächst verschiedene Gründe an, sagte dann aber später in einem Interview, er habe die Russland-Ermittlungen dabei im Kopf gehabt. Nach Angaben von Comey wollte Trump ihn daran hindern, die FBI-Ermittlungen gegen seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn fallen zu lassen, der Kontakte zum russischen Botschafter Sergej Kisljak verschwiegen hatte.

Ermittlungen der New Yorker Staatsanwaltschaft

New York ermittelt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in dreistelliger Millionenhöhe sowie gegen die Trump-Stiftung, die für seinen Wahlkampf missbraucht worden sein soll.

Drei Verfahren strengt der südliche Distrikt von New York an. Die Vorwürfe lauten hier: Verstoß gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung, illegale Spenden, teils aus dem Ausland sowie heimliche Lobby-Tätigkeit für eine ausländische Regierung – gemeint sind hierbei die Geschäfte von Trumps Ex-Wahlkampfchef in der Ukraine.



Manaforts Geldwäsche: Der Ex-Lobbyist Paul Manafort hatte Trumps Wahlkampfteam zwei Monate lang geleitet. Er musste den Posten im August 2016 abgeben, nachdem mutmaßliche Geldflüsse an ihn aus dem Umfeld des prorussischen Ex-Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, bekannt geworden waren. Im August war er wegen Steuer- und Bankenbetrugs schuldig gesprochen worden. Sein Mitarbeiter Rick Gates bekannte sich der Geldwäsche schuldig.

Finanzierung der Amtseinführung: Wie kam die Rekordsumme von 107 Millionen Dollar für Trumps Amtseinführung zustande? Das FBI wunderte sich über russische Millionäre auf der Gästeliste der Zeremonie. Ein Mitarbeiter von Paul Manafort, Lobbyist Samuel Patten, soll mindestens einen ukrainischen Sponsor vermittelt haben.

Weitere Verfahren

Schweigegeldzahlungen: Trumps Ex-Anwalt gab unter anderem zu, Ex-Pornostar Stormy Daniels bestochen zu haben, damit sie über ihre angebliche Affäre mit Donald Trump nicht spricht.

Spionage: In Washington wird gegen die russische Waffenlobbyistin Maria Butina ermittelt. Sie hat sich schuldig bekannt, für Moskau die US-Waffenlobby NRA zu infiltrieren. Im Zuge der Mueller-Ermittlungen flog sie auf.

Mögliche Wahlbeeinflussung: In Virginia wurde Elena Khusyaynova angeklagt, eine Buchhalterin der russischen "Internet Research Agency". Sie habe die Midterms beeinflussen wollen, heißt es.

Illegale türkische Einflüsse: Außerdem verfolgt die Staatsanwaltschaft in Virginia die Frage, inwieweit die Türkei heimlich Einfluss auf die US-Regierung ausüben wollte. Gerichtsdokumenten zufolge haben frühere Geschäftspartner von Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn eine Wahlkampagne gegen den türkischen Bewegungsführer Fethullah Gülen finanziert.

Deals mit dem Ausland: Staatsanwälte in Washington und Maryland ermitteln gegen das Trump Hotel in Washington wegen möglichen Verstoßes gegen einen Verfassungszusatz, der Präsidenten verbietet, Geld von ausländischen Mächten anzunehmen. Angeblich hätte die saudische Regierung nach Trumps Wahl mehrere hundert Zimmer in Trumps Hotel in Washington gekauft.

Trump geißelt "Präsidenten-Schikane" der Demokraten

Die US-Demokraten treiben die Ermittlungen noch weiter. Fast jeder in Trumps Umfeld gilt als möglicher Zeuge. Am Montag beantragte der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerry Nadler, daher die Akteneinsicht von 81 Organisationen und Einzelpersonen aus dem präsidialen Umfeld. Darunter sind Mitarbeiter des Trump-Konzerns, Familienmitglieder und Trumps Wahlkampfteam.

Es gehe um Vorwürfe der Korruption, des Machtmissbrauchs und der Behinderung der Justiz, sagte Nadler dem Fernsehsender ABC. Die Betroffenen haben bis 18. März Zeit den Forderungen nachzukommen. Sollten sie das nicht tun, will der Justizausschuss sie mit einem sogenannten Subpoena zur Herausgabe von Dokumenten zwingen. Trump nannte dies in einer Serie von Twitter-Botschaften "grenzenlose Präsidenten-Schikane".



Weiterlesen: Droht Donald Trump ein Amtsenthebungsverfahren?



(mit dpa/afp)