Osnabrück. "Die Bundesregierung gestaltet Europa nicht", warnt der Grünen EU-Politiker Sven Giegold - und wirft ihr vor, mit ihrer Blockadepolitik die Anti-Europäer gestärkt zu haben. Elf Wochen vor der Europawahl wüssten die Bürger nun, was auf dem Spiel steht. "Die Menschen spüren, dass es wirklich um etwas geht. Wir werden dieses Mal kein europäisches Desinteresse erleben. Die Wahlbeteiligung wird steigen".

Herr Giegold, im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist von einem „Neuen Aufbruch für Europa“ die Rede. Elf Wochen vor der Europawahl stellt sich die Frage: Hat Schwarz-Rot geliefert?

Nein. Auf die Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beispielsweise, die wir Grüne nicht alle im Einzelnen teilen, die aber den richtigen europapolitischen Anspruch formulieren, reagiert Berlin mit „Und täglich grüßt das Blockade-Tier“. Europa wurde aus Ideen, nicht aus Bremsklötzen gebaut.

Woran denken Sie genau?

Alleine in den vergangenen Wochen gab es von der Bundesregierung die Blockade eines starken Schutzes von Whistleblowern, die Blockade einer europäischen Digitalsteuer, die Blockade von einer wirkungsvollen Absicherung der Euro-Zone, die Blockade der Steuertransparenz von großen Unternehmen in ganz Europa… Möchten Sie noch mehr?

Danke, das genügt. Die Bundesregierung ist also ihrer Aufgabe nicht nachgekommen, eine zukunftsweisende EU-Politik zu machen?

Die Bundesregierung gestaltet Europa nicht. Nehmen Sie den Streit über die europäische Liste von Geldwäschestaaten, sie wird von den Mitgliedstaaten blockiert, wieder dabei Deutschland - um die Geschäfte mit Saudi-Arabien, Panama und einigen amerikanischen Steueroasen nicht zu stören. Und wer saß mit am Tisch? Katarina Barley. Sie hat als Justizministerin einige der Blockaden mit zu verantworten, etwa wenn es um die schwache Position Deutschlands beim Schutz von Whistleblowern nach europäischem Recht geht, genauso wie es darum geht, echte Verbraucherschutzklagen europaweit möglich zu machen. Auch da steht Deutschland auf der Bremse. Und dann hat sie auch noch den Upload-Filtern für Internet-Plattformen zugestimmt.

Aber wenn Frau Barley als SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahlen auftritt, bekommt das Gefühl, dass sie mit der Bundesregierung nichts zu tun habe. Sie macht als Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl das Gegenteil von dem, was sie als Regierungsmitglied der großen Koalition macht. Als SPD-Spitzenkandidatin ist sie pro-europäisch, als Vertreterin der Bundesregierung ist sie Teil des Berliner Blockadeproblems.

Und wie sieht es bei der Digitalsteuer aus?

Wir haben inzwischen über zehn nationale Digitalsteuern aus Frustration darüber, dass eine europäische Lösung, insbesondere von der großen Koalition, nicht gewollt ist. Berlin verweist auf eine globale Digitalbesteuerung. Die hätte ich auch gern. Aber jeder weiß, dass wir darüber schon seit Jahren erfolglos verhandeln. Deshalb wäre eine europäische Lösung zielführend.

Stattdessen fragmentieren wir den Binnenmarkt mit lauter nationalen Sondersteuern, die zwar gerecht sind, aber wenn es am Ende 27 unterschiedliche Steuern gibt, ist es natürlich für einen Riesendienstleister wie Amazon leichter damit umzugehen als für ein digitales Start-up. Insofern ist das ein echtes Eigentor für die europäische Digitalwirtschaft.

In den Prognosen zur Europawahl stehen die Grünen im Moment ganz gut da. Woran liegt das?

Die Dringlichkeit grüner Themen wird vielen Europäerinnen und Europäern klar und wir haben sehr gute Chancen, europaweit die stärkste Fraktion zu stellen, die wir je hatten. Und das, obwohl die Zahl der Abgeordneten im Parlament ja im Falle des Austritts der Briten schrumpfen würde.

Die Menschen sehen, dass wir, was die Ökologie angeht, eine klare Haltung haben und Lösungen anbieten. Fast alle Parteien bekennen sich zum Klima- und Artenschutz, wenn es nichts kostet. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es ihnen plötzlich nicht mehr so wichtig. Dann verschieben sie, wie die Große Koalition, den Kohleausstieg oder subventionieren weiter eine nicht nachhaltige Landwirtschaft. Das merken die Menschen im Alltag.

Zu mir kam neulich ein Nachbar und sagte „Sven, ich habe euch nie gewählt, aber wir haben keine Raupen mehr im Garten, die Schmetterlinge sind weg. Beim nächsten Mal wähle ich euch.“ Was im vergangenen Sommer und den vergangenen Jahren mit unserer Natur passiert ist, hat mehr Menschen tief emotional berührt, als die ökologischen Status-Quo-Parteien glauben wollen.

Das heißt also, die Volksparteien haben an Glaubwürdigkeit verloren?

Sie haben ökologisch völlig an Glaubwürdigkeit verloren, weil sie zwar im Allgemeinen über Klimaschutz und Artenvielfalt reden, aber immer, wenn irgendeine relevante Interessengruppe schreit, sei es die Automobillobby oder seien es diejenigen, die weiter Glyphosat einsetzen wollen, dann macht man Politik nach dem Gusto „Allen wohl und keinem wehe“. So kann man ökologische Probleme aber nicht lösen. Die kann man nur lösen, wenn man sagt, die Jobs der Zukunft sind uns wichtiger als kurzfristige Gewinne einiger Großunternehmen heute.

Frankreichs Präsident Macron hat sich für eine Neugründung der EU ausgesprochen. Dazu müssten auch die bestehenden Verträge geändert werden. Ist das der richtige Weg?

Langfristig brauchen wir natürlich eine Änderung der Verträge. Allerdings ist das nicht das, worum es derzeit bei der Europawahl geht. Bei der Europawahl geht es um das, was Europa heute schon kann und zukünftig noch besser machen muss - sowohl bei der Bekämpfung des Steuerdumpings und für mehr Investitionen in Europa bei einem entschiedenen Klimaschutz, bei einer Stärkung des sozialen Europas. All das können wir bereits im Rahmen der Verträge tun. Das ist eine Frage des politischen Willens.

Deshalb lenkt Herr Macron mit seiner Initiative auch von seinem eigenen Versagen in Frankreich ab, denn er redet europäisch gut und schön und richtig, handelt aber in Frankreich anders. Er hat dort eben nicht Interessenskonflikte zugunsten des Klimaschutzes entschieden. Er hat bei der sozialen Frage die soziale Spaltung Frankreichs eben nicht reduziert, sondern die Leute auf die Straße getrieben. So hat Macron vor allem die Anti-Europäer gestärkt.

Allerdings hat dazu die Bundesregierung mit ihrer Blockade-Politik auch beigetragen, denn Herr Macron hat die Präsidentschaftswahlen mit einem für Frankreich unglaublich starken pro-europäischen Wahlkampf gewonnen. Als Dank dafür hat er aus Berlin wieder eine lange Zeit gar keine Antwort und dann faktisch eine Absage bekommen. Europa braucht Aufbruch, nicht Abwarten. Da hat Macron Merkel etwas voraus.

Was hat sich im derzeit anlaufenden Europawahlkampf gegenüber dem letzten verändert?

Die Menschen spüren, dass es wirklich um etwas geht. Unsere Veranstaltungen sind voll. Wir erleben einen Mitgliederzustrom in vielen europäischen Ländern, nicht nur in Deutschland, weil die Menschen merken, dass es politische Zeiten sind. Es geht sowohl um Europa, aber auch um Gerechtigkeit und natürlich die Frage der Ökologie. Das treibt die Leute zu den Urnen. Wir werden dieses Mal kein europäisches Desinteresse erleben. Ich bin sehr sicher, dass die Wahlbeteiligung steigen wird.

Das könnte auch bedeuten, dass die Menschen nicht unbedingt den etablierten Parteien ihre Stimme geben, sondern den populistischen und nationalistischen Parteien...

Das werden wir ja sehen. Ich glaube, dass die große Mehrheit, gerade in Deutschland, weiß, was hier in Europa abgeht. Natürlich müssen wir Europa verändern, gerade wenn wir es erhalten wollen. Aber wenn man die Deutschen konkret fragt, wie die AfD, die sagt, wir wollen letztlich austreten, wenn Europa nicht nationalistisch wird, dann sagen die Deutschen „Nein, wir wissen, dass unser Wohlstand, unsere Zukunft auf Europa beruhen“. Ich bin mir sicher, dass das sehr vielen Menschen zu denken geben wird.

Insofern war es gut, dass die AfD klar gesagt hat, was sie will, nämlich die Auflösung des EU-Parlaments und mittelfristig raus aus der EU, außer die EU wird nationalistisch. Die AfD ist also die deutsche Brexit-Partei. Danke für die Klarheit. Das heißt übrigens auch: Weil kaum jemand in Deutschland hinter den Plänen der AfD steht, sollten wir ihnen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit im Wahlkampf schenken.

Dennoch: Noch ist es wahrscheinlich, dass Sozialisten und Christdemokraten ihre absolute Mehrheit im EU-Parlament verlieren werden...

Hoffentlich…

…die Christdemokraten als stärkste Fraktion aber den neuen EU-Kommissionspräsidenten stellen wollen. Werden die Grünen als mögliches Zünglein an der Waage dann den CSU-Politiker Manfred Weber mittragen?

Wenn man sieht, wie Herr Weber bei der Durchsetzung europäischen Rechts gegenüber dem ungarischen Premier Orban herumeiert und dessen Fidesz-Partei nicht aus der christdemokratischen Parteienfamilie ausschließt, dann muss man sich fragen, ob er für das Amt wirklich geeignet ist. Immerhin startet die EU-Kommission ein gut begründetes Verfahren nach §7 der EU-Verträge gegen Ungarn, also wegen systematischer Brüche der europäischen Grundwerte. Wir erwarten von jedem Kommissionspräsidenten, dass er europäische Grundwerte hart durchsetzt, egal von welcher Partei.

Was die Menschen misstrauisch macht, ist, wenn Europa anders redet, als es handelt. Wenn wir von europäischen Werten sprechen, ganz besonders vor Europawahlen, und dann nach den Wahlen im alltäglichen Handeln europäische Grundwerte nicht einhalten. Deshalb ist es so wichtig, dass die pro-europäischen Fraktionen im Parlament in dieser Sache klar sind und nicht aus parteipolitischen Loyalitäten Mitgliedsparteien einfach machen lassen, was sie wollen und damit am Ende Europa der Lächerlichkeit preisgeben.

Das gilt übrigens auch für die sozialdemokratisch-liberale Regierung in Rumänien, bei der Korruption und Klientelismus florieren. Die Sozialdemokraten in Europa können nicht Ungarn kritisieren, wenn sie gleichzeitig bei Rumänien nichts Wirksames tun.

Aber wenn die Fidesz aus der EVP ausgeschlossen würde, tauchte sie an anderer Stelle wieder auf, in einer Fraktion der Europagegner zum Beispiel.

Das mag schon sein, aber zumindest stehen dann die Pro-Europäer tatsächlich für europäische Grundwerte ein.

Also unterstützen die Grünen Manfred Weber im Fall der Fälle nicht?

Natürlich müssen die pro-europäischen Parteien untereinander Verhandlungen mit dem Ziel führen, eine Mehrheit für die EU-Kommission herzustellen. Dabei sind für uns grüne drei Anforderungen zentral: die Durchsetzung europäischen Grundwerte, echter Klimaschutz und ein sozialeres Europa. Wer auch immer unsere Stimmen haben will, muss das glaubwürdig liefern.

Mit dem Eiertanz gegenüber der ungarischen Fidesz hat sich Herr Weber nicht gerade für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten qualifiziert. Es ist überhaupt nicht gesichert, dass er die meiste Unterstützung im Europaparlament hat. Es kann durchaus sein, dass ein anderer mehr Unterstützung auf sich vereinen kann. Außerdem muss nicht unbedingt der Sieger der größten Parteienfamilie an die Spitze der EU-Kommission.

Das war bisher die inoffizielle Übereinkunft.

Es gibt aber eine solche Übereinkunft bei dieser Wahl nicht. Im Übrigen hat es dieses Verfahren ja erst einmal gegeben. Also von einer Traditionslinie kann man hier deswegen wirklich nicht sprechen. Aber wer von den Kandidierenden Kommissionspräsident wird, das ist Gegenstand der Verhandlungen zwischen den Fraktionen und da gibt es grüne Stimmen nur für grüne Inhalte. Es gibt keinen Ausschluss für Herrn Weber, aber es ist klar, dass die letzten Wochen um die Auseinandersetzung um Fidesz unsere Freundschaft nicht vertieft hat.

Es gibt Stimmen, die sagen, man solle die EU zurückbauen zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft. Was halten Sie von solchen Vorschlägen?

Was soll das denn sein? Eine reine Wirtschaftsgemeinschaft heißt doch nichts anderes, als dass die Grenzen für Kapital und Waren geöffnet werden, aber wir keine gemeinsamen Regeln für Ökologie, für Sozialstaatlichkeit, für Steuern haben. Das wäre ein Markt, wo der Stärkere sich durchsetzt. Wir wollen aber eine europäische soziale Marktwirtschaft und zu einer sozialen Marktwirtschaft gehört eben auch ein sozialer und ökologischer Ordnungsrahmen. Für einen solchen Rahmen braucht es starkes europäisches Recht.

Beispiel gemeinsame Steuerpolitik. Wir haben als EU gemeinsam in den letzten fünf Jahren mehr gegen Finanzkriminalität und Steuerflucht erreicht als in den 30 Jahren davor. Ich bin darauf sehr stolz auf den Beitrag, den Europa da geleistet hat. Trotz aller Schwächen, wir haben große Fortschritte gemacht und davon brauchen wir mehr, damit von der Globalisierung nicht nur eine kleine Minderheit profitiert, sondern die Gesellschaften sozial zusammenhalten.