Berlin/Osnabrück . Die Hauptstadt ist vorgeprescht: Am heutigen Freitag ist der Weltfrauentag in Berlin erstmals gesetzlicher Feiertag. Nicht nur Schulen und Geschäfte, auch die Bundesministerien bleiben geschlossen. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey findet das eine "doppelt gute Idee", wie sie im Interview erklärt.

„Zum einen geht es darum, das Erreichte bei der Gleichstellung zu würdigen - vom Frauenwahlrecht, über das Recht der Frauen ohne die Erlaubnis ihres Mannes zu arbeiten bis zum Verbot der Vergewaltigung in der Ehe“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Es werde auch an diejenigen erinnert, die die Fortschritte erkämpft hätten, denn: „Frauenrechte sind niemals vom Himmel gefallen!“



Durch den gesetzlichen Feiertag mache Berlin aus dem 8. März aber auch einen „Ermutigungstag für die Zukunft“, sagte Ministerin Giffey weiter. Die Regelung mache deutlich, „dass es sich lohnt, weiter zu streiten für die Beseitigung der 21 Prozent-Lohnlücke und der 53-Prozent Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für mehr Hilfe bei häuslicher Gewalt an Frauen, für die Aufwertung der sozialen Berufe und für mehr Frauen in Führungspositionen“.

In Sachen Lohn-Lücke ist für Giffey auch anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des Entgelttransparenzgesetzes noch viel zu tun. Im Sommer werde eine erste aussagekräftige Bewertung des Gesetzes vorgelegt, kündigte sie an. Dann müsse entschieden werden, „ob und wie nachgesteuert werden sollte“. Immerhin hätten Unternehmen begonnen, sich stärker mit ihren Entgelt-Strukturen auseinanderzusetzen und diese transparenter zu machen.

Werbung für Quote im Bundestag

Der Bundestag ist - was die Ausgewogenheit der Geschlechter angeht - kein Vorbild. Der Frauenanteil unter den Parlamentariern ist bei der letzten Wahl von gut 37 auf gut 31 Prozent gesunken. „Die Bevölkerung besteht zur Hälfte aus Frauen und Männern. Da ist es doch eigentlich naheliegend, dass sich das auch in der Volksvertretung, also dem Parlament, widerspiegelt“, warb Giffey für eine Fifty-Fifty-Quote.



Die Änderung des Wahlrechts müsse aus dem Bundestag selbst kommen. „Es wird aber nur gelingen, wenn es ein Bündnis über die Parteigrenzen hinweg gibt, bei dem auch Männer mitmachen", sagte die SPD-Politikerin. "Die Einführung des Frauenwahlrechts wäre ohne die Unterstützung von einigen klugen Männern auch nicht zustande gekommen.“

"Frauentag in Saudi-Arabien einführen"

Auch die Grünen-Politikerin Renate Künast findet den Frauentag wichtig. "Es gibt noch so viele Frauenthemen, bei denen Anstrengungen nötig sind“, sagte sie unserer Redaktion. "Sexualisierte Gewalt“ etwa sei nach wie vor „ein richtig großes Problem“. „Der Frauentag zwingt uns dazu, hinzugucken und daran zu arbeiten“, so Künast.

Für die Lebensschützer braucht es hierzulande dafür kein besonderes Datum mehr. „Ich glaube tatsächlich, in Deutschland ist dieser Tag nicht nötig. Den sollte man vielleicht eher in Saudi-Arabien einführen“, sagte Alexandra Maria Linder, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht (BVL), im Gespräch mit unserer Redaktion.