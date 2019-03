Berlin. Mit ihrer Petition ist die stellvertretende Berliner SPD-Chefin Iris Spranger mitverantwortlich dafür, dass der Weltfrauentag in der Bundeshauptstadt an diesem Freitag erstmals ein gesetzlicher Feiertag ist. Im Gespräch erklärt sie ihre Motivation und was sie Kritikern der Entscheidung entgegnet.

Viel ist beim Thema Gleichberechtigung in den vergangenen Jahren passiert – und trotzdem gibt es noch immer einiges zu tun: Im Durchschnitt verdienen Frauen hierzulande 21 Prozent weniger als Männer, nicht einmal auf jedem zehnten Vorstandssessel der 200 größten Unternehmen in Deutschland sitzt eine Frau. Im Bundestag liegt der Frauenanteil bei knapp 31 Prozent.

Iris Spranger hat die Petition in Berlin mit initiiert

Um auf diese Ungleichheit hinzuweisen und Frauen gleichzeitig Respekt und Anerkennung für ihre Leistungen zu bekunden, wird seit 1921 jährlich am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. In Berlin ist er seit diesem Jahr ein gesetzlicher Feiertag.

"Für mich ist es wichtig zu betonen, dass Frauen heute noch sehr viel im Verborgenen machen", sagt die Berliner SPD-Politikerin Iris Spranger im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Pflege von Familienangehörigen, die Erziehung der Kinder – all das würden bis heute noch immer viel eher Frauen als Männer machen, sagt sie. "Deswegen ist auch Altersarmut heutzutage immer noch weiblich."

Zudem müssten Frauen motiviert werden, ihr Können stärker unter Beweis zu stellen und ihr Selbstbewusstsein auch im Beruf auszuleben, beispielsweise eine angemessene Bezahlung einzufordern. Das könne einem kein Steuergesetz und keine Frauenquote der Welt abnehmen.

Aus diesen Gründen hat sich die stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Berlin dafür stark gemacht, den Weltfrauentag in der Hauptstadt zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Fast 29.000 Stimmen sammelte sie dafür im Rahmen einer Petition auf der Kampagnenplattform Change.org, im Januar stimmte das Berliner Abgeordnetenhaus nach längeren Debatten für den entsprechenden Gesetzentwurf der rot-rot-grünen Landesregierung. Damit ist Berlin das erste Bundesland, das diesen neuen arbeitsfreien Tag einführt.



Petition zu 40 Prozent von Männern unterschrieben



Spranger werde oft gefragt, ob sie glaube, dass man das alles an einem einzigen Tag nachholen könne, sagt sie. "Natürlich nicht, man muss für die Gleichberechtigung jeden Tag kämpfen. Aber an so einem Tag gibt es auch viele Veranstaltungen, an denen man sich klar artikuliert." So soll auf dem Alexanderplatz unter dem Motto "Frauenkampftag" gegen patriarchale Strukturen gekämpft werden, es gibt eine feministische Frauen-Fahrrad-Demonstration in Kreuzberg, an der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Lichtenberg findet eine Demonstration unter dem Namen "Gemeinsam erreichen wir, was wir wollen" gegen Sexismus und frauenfeindliche Gewalt statt. "Der Frauentag ist ein Kampftag", sagt Spranger. Aber auch außerhalb Berlins sind Aktionen geplant. In Hamburg beispielsweise haben verschiedene Organisationen und Bündnisse zu Streiks und Demonstrationen für mehr Gleichberechtigung aufgerufen.

Doch der Tag ist nicht nur reine Frauensache, betont Iris Spranger. "Auch fortschrittliche Männer beschäftigen sich mit dem Thema. Jeder hat eine Mutter, viele haben Frauen, Schwestern und Töchter. Die wollen natürlich auch, dass es denen gut geht." Auch die Petition sei zu 40 Prozent von Männern unterschrieben worden.

Andere Länder könnten folgen

Dennoch gibt es auch Kritik an der Berliner Entscheidung: Warum musste der Weltfrauentag in Berlin zum Feiertag werden – warum nicht der Reformationstag, wie es in anderen ostdeutschen und seit 2018 auch in den norddeutschen Bundesländern der Fall ist. "Wir sind in Berlin eine multikulturelle Stadt. Hinter diesem Feiertag können sich alle Religionen verbinden", betont Spranger.

Auch in anderen Bundesländern solle die Möglichkeit eines gesetzlichen Feiertags am 8. März diskutiert werden, sagt Spranger. "Ich habe durch die Petition viele Stimmen gehört wie: Wir wären stolz, wenn nach der Bundeshauptstadt bei uns auch so etwas eingeführt werden würde." Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), die von Anfang an auch in die Petition eingebunden war, wolle das Thema in die entsprechenden Landesorganisationen, -parlamente und -verbände einbringen. "Ich finde das gut und richtig, wenn so noch einmal explizit auf das Frauenrecht hingewiesen wird."

Tag geht auf Frauenrechtlerin Clara Zetkin zurück

Geschichtlich geht der Internationale Frauentag auf die Konferenz sozialistischer Frauen im Jahr 1910 in Kopenhagen zurück. Initiatorin war die Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Ausgerufen wurde er erstmals 1911. Zunächst fand er am 19. März statt, erst später setzte sich der 8. März durch. Bei den Kundgebungen in Deutschland gehörte die Einführung des Frauenwahlrechts zu den wichtigsten Forderungen – es wurde in Deutschland 1918 eingeführt.