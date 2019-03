Von wegen Fastenzeit: Jetzt geht's erst richtig los

Osnabrück. Von wegen Fastenzeit - in der Politik gibt es keine Zurückhaltung, sondern deftige Kost: Die Europawahl im Mai hat den politischen Aschermittwoch geprägt. Das Wahljahr verspricht Spannung pur. Ein Kommentar.

Das war's mit Kamelle, Konfetti und Karneval: Die tollen Tage sind vorbei. Stattdessen ist die Fastenzeit angebrochen – allerdings nicht für alle. Für viele Politiker haben die aufregenden Tage des Jahres sogar gerade erst begonnen. Mit dem politischen Aschermittwoch sind sie in eine entscheidende Phase des Europawahlkampfes gestartet. Das wird weniger unterhaltsam, dafür aber höchst spannend - auf deutscher wie auf europäischer Ebene.

Die pro-europäischen Parteien stehen vor der Herkules-Aufgabe, den weiteren Vormarsch von Nationalisten und Populisten zu stoppen. Ob das gelingt, steht in den Sternen, denn die EU hat zuletzt keinen guten Eindruck hinterlassen, siehe das weitgehend ergebnislose Tauziehen in Migrationsfragen sowie die wachsenden Differenzen über Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Werbung für Europa sieht anders aus.

In Deutschland steht am 26. Mai vor allem für die SPD viel auf dem Spiel. Die Kaum-Noch-Volkspartei könnte sich nach einer Schlappe bei der Europawahl erneut fragen: Bleiben wir in der Großen Koalition, oder gehen wir? Die Bürgerschaftswahl in Bremen sowie am Ende die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg werden womöglich ein Übriges bewirken. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Zunächst heißt es: Klar Flagge für Europa zeigen.