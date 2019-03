Unerwünschte Person: Der deutsche Botschafter Daniel Kriener bei der Ankunft von Juan Guaido, dem selbst ernannten Interimspräsidenten von Venezuela. Foto: Rafael Hernandez

. Der deutsche Diplomat hatte vor einigen Tagen den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó am Flughafen in Empfang genommen. Die Regierung wertet das als Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Jetzt muss er innerhalb von zwei Tagen das Land verlassen.