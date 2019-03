Berlin. Lehrermangel, Unterrichtsausfall, Vertretungsstunden – mit diesen Problemen sehen sich Schulen in sozialen Brennpunkten öfter konfrontiert als solche in privilegierten Wohngegenden. Vor allem Schulen mit vielen Kindern aus einkommensschwachen Haushalten arbeiteten unter schwierigen Bedingungen, heißt es in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung(WZB).

Welche Kriterien legten die Autoren der Studie zugrunde? Die Autoren untersuchten am Beispiel Berlin die Schulqualität mit Blick auf die soziale Zusammensetzung der Schüler. Als Kriterien berücksichtigten sie Lehrermangel, Unterrichtsausfall, die Zahl der Vertretungsstunden und den Anteil der Quereinsteiger. Als sozial benachteiligt galt, wer Lernmittel wie Bücher kostenlos erhält, weil die Eltern nicht genügend Geld haben. In Berlin werden Eltern von der Zahlung des Eigenanteils bei Lernmitteln befreit, wenn sie staatliche Transferleistungen wie etwa Hartz IV, Wohngeld oder Leistungen für Asylbewerber erhalten.



Was sind die zentralen Ergebnisse? Die Forscher fanden heraus, dass der Unterricht nur an an der Hälfte der Berliner Schulen wie geplant stattfindet. An jeder zweiten Schule fielen dagegen Stunden aus. Betroffen sind vor allem Schulen mit einem höheren Anteil sozial benachteiligter Schüler. Im Vergleich zu privilegierten Schulen würden dort etwa anderthalbmal so viele Stunden nicht gehalten. Auch unterrichteten an diesen Schulen mehr als doppelt so viele Quereinsteiger. Zu möglichen Ursachen für einen Zusammenhang zwischen sozialer Zusammensetzung und Qualität gab es keine Angaben.

Gibt es Unterschiede zwischen den Schulformen? Ja. Vor allem an weiterführenden Schulen hänge die Qualität von der sozialen Herkunft der Schüler ab, hieß es. Erhalten viele Kinder staatliche Transferleistungen, schneidet die Schule demnach bei den Leistungen der Schüler, der Unterrichtsgestaltung und individualisierten Lernprozessen schlechter ab. Auch würden Eltern und Schüler seltener am Schulleben beteiligt.

Gibt es andere Auffälligkeiten in der Studie? In der Tat. Schulen mit dem höchsten Anteil armer Kinder (mehr als 70 Prozent) schnitten laut Bericht besser ab als Schulen, die nur einen mittleren Anteil haben. Die Autoren vermuten, dass die am stärksten benachteiligten Schulen mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren.

Sind die Ergebnisse auch auf andere Bundesländer übertragbar? Ja. Die Probleme betreffen nach Einschätzung der Autoren auch vergleichbare Schulen in anderen Bundesländern. Sie fordern die Länder auf, Förderprogramme für sogenannte Brennpunktschulen einzurichten.