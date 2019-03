München/Demmin. Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit einem Witz über Intersexuelle Kritik auf sich gezogen. Derbe Sprüche sind zum Karneval allerdings keine Seltenheit – gerade am politischen Aschermittwoch. Eine Auswahl.

In diesem Jahr richtet sich das Augenmerk beim politischen Aschermittwoch besonders auf die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die am Abend im mecklenburgischen Demmin auftritt. Die Nachfolgerin von Angela Merkel hatte mit einem Witz über Intersexuelle in ihrer Fastnachtsrede für Kritik gesorgt – die Meinungen dazu gingen jedoch auseinander.

Auch beim politischen Aschermittwoch schlagen die Redner hin und wieder über die Grenzen des guten Geschmacks. Das zeigen einige Beispiele von Franz Josef Strauß bis zur AfD.