Recke. Beim größten politischen Aschermittwoch nördlich des Weißwurstäquators werfen die nahenden Europawahlen ihre Schatten voraus. Die Volksparteien drohen ihre Vorherrschaft zu verlieren. Manfred Weber, Spitzenkandidat der europäischen Christdemokraten, will das verhindern.

Morgens Passau, abends Recke. Vom tiefen Süden der Republik ins norddeutsche Münsterland – dazwischen liegen Welten. Doch Manfred Weber hat weder Berührungsängste noch kennt er die Angst vor einem Kulturschock. Als Chef der europäischen Christdemokraten im EU-Parlament ist der CSU-Politiker Vielfalt gewöhnt. Widerstreitende Interessen. Verschiedene Temperamente. „Ich habe in den letzten fünf Jahren gezeigt, dass ich Europa zusammenhalten, dass ich Brücken bauen kann“, wirbt Weber für sich. Das war am Mittwochmorgen.

Am Abend bereiten dem Brückenbauer dann gut 2000 Gäste im beheizten Festzelt vor dem Recker Rathaus einen beherzten Empfang. Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde. Einmarsch mit Blaskapelle ins Zelt. Das volle Programm. „Politische Champions League, ganz oben“, freut sich Manfred Pieper, CDU-Europaabgeordneter für das Münsterland: „Große Weltpolitik im kleinen Recke“.

Tatsächlich geht es beim größten politischen Aschermittwoch nördlich des "Weißwurstäquators" – wie auch bei den Veranstaltungen im Süden und bei anderen Parteien – an diesem Tag vor allem um eines: die nahende Europawahl. Drei Monate noch, dann könnten sich die Mehrheitsverhältnis im europäischen Parlament so drastisch verschieben, dass die bisherige inoffizielle große Koalition aus Sozialisten (S&D) und Christdemokraten (EVP) der Vergangenheit angehört. Für die Zukunft der EU wäre das ein herber Schlag.

Manfred Weber soll das als Spitzenkandidat für die Christdemokraten verhindern. Und nicht nur das. Der 46-jährige soll vor allem in die Fußstapfen von Jean-Claude Juncker treten und als neuer Chef der EU-Kommission die Geschicke Europas lenken. Damit würde Weber zu einem der einflussreichsten und mächtigsten Politiker Europas. Einen solchen hat man im beschaulichen Recke an den Ausläufern des Teutoburger Waldes nicht alle Tage zu Gast. Am 26. Mai, dem Tag der Europawahl, sagte Weber, gehe es um „verdammt viel“ – nicht nur für die EU. Auch für Weber selbst.

Grundsätzlich soll der Kopf der stärksten Fraktion die EU-Kommission führen. Das war bislang stets die EVP. Doch wenn Christdemokraten und Sozialisten ihre Mehrheit verlieren, müssten Grüne oder/und Liberale (ALDE) einen konservativen Kommissionschef mittragen. Sie aber halten sich mit Zusagen an Weber noch zurück.

Jüngsten Umfragen zufolge könnten S&D und EVP bei den Europawahlen ihr jeweils schlechtestes Ergebnis einfahren. Mit 140 und 173 Sitzen hätten sie keine Mehrheit mehr im 705 Mandate umfassenden EU-Parlament. Allein die EVP hätte demnach fast fünfzig Sitze weniger als aktuell. Der mögliche Ausschluss der ungarischen Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei könnte die Mandatsverteilung noch weiter beeinflussen.

Kräuterschnaps, Schinken und eine Friedenspfeife





Derzeit ist viel in Bewegung. Die Wahl im Mai droht deutlich mehr rechte und nationalistische Kräfte ins europäische Parlament zu spülen als dort bisher vertreten sind. Das träfe Europa empfindlich – denn erstarkende Nationalisten könnten die weitere Integration der EU ausbremsen. Was Output und Reformfähigkeit angeht, könnten zugunsten von Europaskeptikern veränderte Mehrheitsverhältnisse im Parlament die Arbeitsweise der EU beeinträchtigen. Soweit wollen sie es bei CDU und CSU nicht kommen lassen.

Drei Liter Mettinger Kräuterschnaps, Westfälischer Schinken – der westfälische EU-Abgeodnete Markus Pieper lässt es sich nicht nehmen, Weber mit dem Wichtigsten für den Wahlkampf zu versorgen. „Und was zum rauchen“, wie Pieper in Anspielung auf den desaströsen Streit der Schwesterparteien vom vergangenen Jahr sagt – „ein Unikat, von Annegret und Angela für Dich zur Übergabe an Markus und Horst, die CDU/CSU-Friedenspfeife“.

Vor den Europawahlen ist gemeinsamer Geist gefragt. Den verkörpert Manfred Weber. Der Niederbayer besticht durch Ruhe, nicht durch Rage. Er sucht den Konsens, nicht den Krawall – vielleicht tat er sich deshalb so lange schwer damit, der ungarischen Fidesz-Partei mit ihrem anti-europäischen und illiberalen Kurs mit dem Rauswurf aus der EVP-Fraktion zu drohen.

Weber ist ein Beispiel dafür, dass Heimatverbundenheit und Identifikation mit Europa einander nicht ausschließen. Seit 2004 sitzt er in der europäischen Volksvertretung, ist bestens in Brüssel vernetzt und verteidigt die EU Zweiflern gegenüber beharrlich mit guten Argumenten – was gerade in der CSU nicht immer leicht ist. Er ist ein bayerischer Europäer, der auch im Münsterland ankommt.