Meinungsfreiheit vor Einfluss aus der Türkei schützen

Demonstranten protestieren in der Berliner Innenstadt im September 2018 gegen den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan und für Demokratie in der Türkei. Foto: dpa/Michael Kappeler

Osnabrück. Kritiker und Oppositionelle haben in der Türkei unter Erdogan wenig zu lachen. Dessen Regierung könnte ihren Einfluss nun auch auf in Deutschland lebende Türken verstärken, indem sie mit Festnahmen beim Versuch der Einreise droht. Eine Gefahr für die Meinungsfreiheit in Deutschland. Ein Kommentar.