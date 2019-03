Osnabrück . Nach einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten droht die Türkei damit, deutsche Urlauber festzunehmen, die als regierungskritisch eingestuft wurden. Deutsche Politiker, wie Cem Özdemir von den Grünen, sind empört über das Vorhaben.

Laut dem Medienbericht habe der Innenminister der Türkei Süleyman Soylu bei einer Kundgebung die Absicht des Landes deutlich gemacht, mutmaßliche Regierungsgegner aus Deutschland, die Urlaub in der Türkei machen wollen, bereits bei der Einreise festzunehmen.

Die Drohung sei nicht nur – aber insbesondere – an türkischstämmige Deutsche adressiert. Die Regierung in Ankara stehe im Verdacht, Teilnehmer von türkeikritischen Kundgebungen in Deutschland unter Beobachtung zu stellen und Listen über mutmaßliche Gegner zu führen. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf Sympathisanten der sowohl in Deutschland als auch in der Türkei verbotenen militanten, kurdischen Arbeiterpartei PKK.

"Wer sie unterstützt macht sich strafbar", zitieren die Stuttgarter Nachrichten Burkhard Lischka, den innenpolitischen Sprecher der SPD. Zu klären, ob eine strafbare Handlung vorliegt, sei die Aufgabe deutscher Gerichte und nicht eine "politisch von Ankara gesteuerte Justiz in der Türkei."

Regime der Angst

Grünen-Politiker Cem Özdemir bewertete Innenminister Soylus Aussage auf Twitter als den zweiten Affront innerhalb weniger Tage. Özdemir nimmt damit Bezug auf Ankaras Weigerung, mehreren deutschen Journalisten eine neue Arbeitserlaubnis auszustellen. Im ARD-Morgenmagazin forderte er am Mittwoch von der Bundesregierung, der Türkei Grenzen aufzuzeigen. Es sei schlimm genug, dass "es in der Türkei dieses Regime der Angst gibt." In Deutschland habe das aber nichts verloren. Täglich werde hierzulande versucht, Angst in türkische Vereine zu tragen.

Empört reagierte auch die Türkische Gemeinde in Deutschland. "Wir beobachten mit Sorge, dass die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird", sagte der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu gegenüber den Stuttgarter Nachrichten.