Osnabrück . Medienberichte über die Drohung der Türkei, deutsche Urlauber festzunehmen, die als regierungskritisch eingestuft wurden, sorgen unter deutschen Politiker derzeit für Aufregung. Ankara bezeichnet die Berichterstattung dagegen als haltlos und aus dem Zusammenhang gerissen.

Laut den Stuttgarter Nachrichten habe der Innenminister der Türkei Süleyman Soylu bei einer Kundgebung in Ankara am Sonntag die Absicht des Landes deutlich gemacht, mutmaßliche Regierungsgegner aus Deutschland, die Urlaub in der Türkei machen wollen, bereits bei der Einreise festzunehmen.

Die Drohung sei nicht nur – aber insbesondere – an türkischstämmige Deutsche adressiert. Die Regierung in Ankara stehe im Verdacht, Teilnehmer von türkeikritischen Kundgebungen in Deutschland unter Beobachtung zu stellen und Listen über mutmaßliche Gegner zu führen. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf Sympathisanten der sowohl in Deutschland als auch in der Türkei verbotenen militanten, kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Aussagen verzerrt?

Das türkische Außenministerium teilte mit, dass Soylus Aussagen verzerrt worden seien. Touristen aus Deutschland und allen anderen Ländern seien in der Türkei nach wie vor willkommen. Soylu hatte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu gesagt, wer „draußen Verrat" begehe und an Veranstaltungen von Terrororganisation teilnehme, werde bei der Einreise festgenommen. Weiter sagte er: „Von nun an wird es nicht mehr so einfach sein, draußen Verrat zu begehen, und sich dann in der Türkei zu amüsieren."

Verhaftungen in Mode

Geklärt ist die Situation damit noch lange nicht. Viele Politiker sehen das Bestreben der Türkei, in Deutschland Einfluss zu nehmen kritisch. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Bijan Djir-Sarai teilt unserer Redaktion mit: „Wir können nicht von einer Normalisierung der Beziehungen sprechen, so lange die Türkei deutsche Staatsbürger bei uns ausspioniert, um sie dann bei der Einreise dort direkt fest zu nehmen. Ein NATO-Partner sollte sich so nicht verhalten." Das müsse die Bundesregierung viel vehementer verdeutlichen als sie es derzeit tut. In den letzten Jahren sei es laut Djir-Sarai Mode geworden, dass Menschen in der Türkei aus politischen Gründen verhaftet werden.

Auch die Linken kritisieren in einer Mitteilung das Vorgehen der Türkei aufs schärfste. Sevim Dagdelen, stellvertretende Vorsitzende der Linken-Fraktion, fordert: „Nach den dreisten Drohungen der türkischen Führung muss Bundesaußenminister Heiko Maas umgehend eine Reisewarnung für die Türkei verkünden." Nichts und niemand sei sonst vor Erdogans Geheimdienstagenten und Denunziationen durch seine Anhänger sicher. Die Drohung sei ein Angriff auf die Meinungsfreiheit in Deutschland.

Momentan verweist das Auswärtige Amt darauf, dass „öffentliche Äußerungen gegen den türkischen Staat, Sympathiebekundungen mit von der Türkei als terroristisch eingestuften Organisationen und auch die Beleidigung oder Verunglimpfung von staatlichen Institutionen und hochrangigen Persönlichkeiten" verboten seien. Darunter fallen auch regierungskritische Äußerungen im Internet und in sozialen Medien.

Regime der Angst

Grünen-Bundestagsabgeordneter Cem Özdemir bewertete Innenminister Soylus Aussage auf Twitter als den zweiten Affront innerhalb weniger Tage. Özdemir nimmt damit Bezug auf Ankaras Weigerung, mehreren deutschen Journalisten eine neue Arbeitserlaubnis auszustellen. Im ARD-Morgenmagazin forderte er am Mittwoch von der Bundesregierung, der Türkei Grenzen aufzuzeigen. Es sei schlimm genug, dass „es in der Türkei dieses Regime der Angst gibt." In Deutschland habe das aber nichts verloren.

Empört reagierte auch die Türkische Gemeinde in Deutschland. „Wir beobachten mit Sorge, dass die Meinungsfreiheit immer weiter eingeschränkt wird", sagte der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu den Stuttgarter Nachrichten.

