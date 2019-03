Washington/New York. Die Pornodarstellerin Stormy Daniels soll vom ehemaligen Trump-Anwalt Michael Cohen 130.000 US-Dollar Schweigegeld bekommen haben, um nicht über eine angebliche Affäre mit dem heutigen US-Präsidenten zu sprechen. Was 2018 öffentlich wurde, soll der Sender "Fox News" bereits vor der US-Wahl gewusst haben.

Dem US-Sender "Fox News" soll die angebliche Affäre der Pornodarstellerin Stormy Daniels mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump bereits 2016 bekannt gewesen sein – einen Monat vor der US-Präsidentschaftswahl. Das berichtet das Magazin "New Yorker".

Demnach habe die damalige "Fox News"-Journalistin Diana Falzone Belege und E-Mails besessen haben, aus denen hervorgehe, dass Trumps damaliger Anwalt Michael Cohen der Pornodarstellerin, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, Schweigegeld zahlen wollte.



An die Öffentlichkeit gelang Cohens Zahlung von 130.000 US-Dollar an Clifford schließlich im Frühjahr 2018 durch Berichte im "Wall Street Journal".

Bei der Zahlung könnte es sich um einen Verstoß gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gehandelt haben. Wäre all dies schon während des Wahlkampfes bekannt geworden, hätte Trump davon möglicherweise größeren Schaden genommen.

"Rupert will, dass Donald Trump gewinnt"

Wie der "New Yorker" berichtet, soll Ken LaCorte, ein Vorgesetzter der Journalistin Diana Falzone gesagt haben: "Gute Arbeit, Liebes. Aber Rupert will, dass Donald Trump gewinnt. Also lass es bleiben." Gemeint ist der Medienunternehmer Rupert Murdoch, zu dessen Medienkonzern "Fox News" gehört. Murdoch wird eine enge Beziehung zu Trump nachgesagt.

LaCorte habe diese Darstellung gegenüber dem "New Yorker" zurückgewiesen, ein Kollege der Journalistin soll den Wortwechsel dagegen bestätigen. Falzone sei später degradiert worden, habe den Sender daraufhin verklagt und im Zuge einer Einigung eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet. Deswegen dürfe sie selbst nicht über das Thema sprechen.