Männer und Frauen bekommen höchst unterschiedliche persönliche Renten. Foto: Silas Stein/dpa

Osnabrück. Ernüchternde Bilanz zum Frauentag am Freitag: Wie bei den Löhnen klafft auch bei den gesetzlichen Renten zwischen den Geschlechtern eine Kluft, so eine Untersuchung der Privatwirtschaft. Die Deutsche Rentenversicherung lässt das so nicht stehen.