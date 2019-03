DGB und Grüne - da geht doch was

Osnabrück. Die Vorstände der Grünen und des Deutschen Gewerkschaftsbundes haben bei einem Treffen in Berlin ihre Gemeinsamkeiten ausgelotet - und sich prächtig verstanden. Da geht doch was. Ein Kommentar.

Man sollte solche Treffen nicht überbewerten, aber auch nicht übersehen: Grüne und Gewerkschafter auf höchster Ebene im freundlichen Gespräch – das ist ein Signal weit über den Tag hinaus.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Gewerkschaften allein in der SPD einen Partner für sozialpolitische Reformen sehen konnten. Jetzt stehen dafür auch die Grünen zur Verfügung. Längst sind sie keine reine Ökopartei mehr, sondern thematisch breit aufgestellt. Kein anderer steht dafür so sehr wie Parteichef Robert Habeck, der das Feld der Sozialpolitik so intensiv beackert wie kaum ein anderer. Hartz IV will er durch eine Garantiesicherung ohne Arbeitszwang ersetzen, um nur ein Beispiel zu nennen.

Gemeinsame Auftritte Seit' an Seit' mit führenden Gewerkschaftern wie DGB-Chef Reiner Hoffmann verleihen Habecks sozialpolitischen Ambitionen zusätzliche Zugkraft. Mit Umwelt- und Klimaschutz haben die Grünen sich etabliert, mit einer alternativen Sozialpolitik können sie weitere Wählerschichten erschließen und nicht zuletzt der SPD noch mehr Wähler abjagen.

Das ist auch insofern bemerkenswert, als die Grünen die Hartz-IV-Reformen einst gemeinsam mit den Genossen verabschiedet haben, dafür aber offenbar nicht verantwortlich gemacht werden, während die SPD sich von den Hartz-IV-Dramen nie erholt hat.