Präsident Macrons Weckruf für Europa kommt zur rechten Zeit

Osnabrück. Drei Monate vor der Europawahl rüttelt Frankreichs Präsident die europäische Öffentlichkeit wach. Eine so leidenschaftliche Stimme für das europäische Projekt wünschte man sich auch in Deutschland.

Das Problem: der Ruf von Emmanuel Macron ist angekratzt. Schließlich hat er mit seiner Politik in der Heimat Extremisten von rechts bis links Aufwind beschert. Bei der Europawahl droht das die europakritische Dynamik zu befeuern. Umfragen sehen eine weitere Zersplitterung der Parteienlandschaft zugunsten von Populisten voraus. Von Appellen allein wird die europäische Welt keine bessere. Macron ist kein Messias.

Immerhin aber hat Frankreichs Staatschef eine positive Vision von Europa. Und das tut gut. Längst ist es EU-Hassern gelungen, sich mit ihrer Häme für das Projekt Europa in die Herzen vieler Menschen zu ätzen. Als ob Nationalismus je für eine friedvolle und prosperierende Gesellschaft gestanden hätte. Macrons Weckruf kommt also zur rechten Zeit. Inhaltlich ist sein Brief an die Bürgerinnen und Bürger vor allem viel alter Wein in neuen Schläuchen.

Ob die EU zum Beispiel eine Agentur zum Schutz der Demokratie braucht, sei dahin gestellt. Besser wäre eine Politik, die sich deutlicher in den Dienst der Menschen stellt. So verzweifelten diese auch nicht so schnell an einer offenen Gesellschaft als vermeintlichem Einfallstor für Beliebigkeit, Sozialabbau und Identitätsschwund. Das Verführungspotenzial von Populisten wäre dann weitaus geringer.