Berlin. Klaus Kinkel war in seinen Politikerzeiten nicht immer Beifall beschieden. Nach seinem Tod wird Kinkel nun eine Würdigung des Bundespräsidenten, des Bundestagspräsidenten und der Kanzlerin sowie des EU-Kommissionspräsidenten zuteil, aus der hohe Anerkennung spricht – und Dankbarkeit.

Kinkel, der einstige Vizekanzler Deutschlands (1993 bis 1998) und frühere Bundesaußenminister (1992 bis 1998), blieb oft im Schatten seines Förderers und Vorgängers Hans-Dietrich Genscher. Dieser beherrschte die Kunst der Selbstinszenierung weitaus besser als er.



FDP-Chef Christian Lindner verbirgt seine Gefühle nicht: „Der Tod von Klaus Kinkel geht mir nahe. Er war ein aufrechter und bescheidener Mann. “ Die FDP verliere einen väterlichen Freund. „Er war uns bis in diese Tage ein weiser und bisweilen leidenschaftlicher Ratgeber. Dabei war er immer loyal und diskret. Wir werden ihn sehr vermissen", sagt Lindner. Kinkel verstarb im Alter von 82-Jahren – die Todesursache ist noch nicht bekannt.

1970 wurde der gebürtige Schwabe – Sohn eines Arztes und zunächst selbst Medizinstudent, dann aber Volljurist und Karrierebeamter in Bonn - von Genscher entdeckt. Er machte Kinkel zu seinem Büroleiter. Von 1979 bis 1982 war der Vater von vier Kindern dann Präsident des Bundesnachrichtendienstes, von 1991 bis 1992 Bundesminister der Justiz. Als Genscher im April 1992 seinen Rücktritt verkündete - nach rund 18 Jahren an der Spitze des Auswärtigen Amtes – folgte ihm Kinkel als Deutschlands Chefdiplomat . Es waren harte Zeiten für ihn, aber er setzte - gradlinig und direkt - durchaus eigene Akzente in der Außenpolitik. Zwar galt Kinkels Einfluss als begrenzt, weil der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) selbst die Außenpolitik gestaltete. Doch der Liberale machte insbesondere durch sein Engagement für die Menschenrechte von sich reden.

Sein Stern sank

Im Amt des FDP-Parteichefs (1993 bis 1995) blieb Kinkel dagegen glücklos. Er folgte in diesem Amt Otto Graf Lambsdorff und hatte das Kunststück zu meistern, die Regierungsschäfte in der christlich-liberalen Koalition am Laufen zu halten und zugleich seine Partei aus der bloßen Rolle des Mehrheitsbeschaffers für die Union herauszuholen. Zwar wurde die schwarz-gelbe Regierung mit Kinkel in seiner Doppelfunktion bei der Bundestagswahl 1994 im Amt bestätigt. Doch im Zuge darauffolgender Misserfolge bei Landtagswahlen begann Kinkels Stern zu sinken. Innerparteilich unter Druck geraten, gab er 1995 den Vorsitz an Wolfgang Gerhardt ab. Kinkel konzentrierte sich fortan wieder auf das Außenamt. Nach dem Ende von Schwarz-Gelb 1998 gehörte er noch bis 2002 dem Bundestag an. Nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament wurde es still um ihn.

Oft war Kinkel auch Interviewpartner unserer Redaktion. 1994 hielt er die Rede beim Neujahrsempfang der Industrie-und Handelskammer in Osnabrück und würdigte den Mut der Unternehmer. Und natürlich saß der Ex-Minister auch am 12.Dezember 2018 in der ersten Reihe, als in Berlin bei der Vorstellung des Buchs „Mensch Genscher“ noch einmal an seinen Förderer erinnert wurde, den Vielflieger mit dem charakteristischen gelben Pullunder. Kinkel bestach auch hier durch Zurückhaltung und seine den Menschen zugewandte Art.