Lennestadt-Altenhundem. Das Streitthema Abtreibung entzweit die Politik. Alexandra Maria Linder, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht (BVL), hat dazu eine klare Meinung: „Einer Frau als Lösung ihrer Probleme die Tötung ihres eigenen Kindes anzubieten, ist doch eigentlich haarsträubend“, sagt sie. Das gefällt nicht jedem, und nicht wenige vermuten hinter solchen Aussagen ein negatives Frauenbild. Stimmt das? Passend zum Frauentag haben wir mit der Lebensrechtlerin ein ausführliches Interview geführt.









Wer Alexandra Maria Linder, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht (BVL), besuchen will, muss dazu ins malerische, ländlich geprägte Sauerland fahren. Dort lebt die vielbeschäftigte gebürtige Österreicherin und Mutter von drei Kindern, die in Köln studiert hat, seit 22 Jahren zusammen mit ihrem Mann. Wir treffen uns zum Interview in einem gemütlichen, mit viel hellem Holz eingerichteten Café in Lennestadt-Altenhundem. Nicht weit von hier lebt Familie Linder in einem alten Bauernhaus. Doch so idyllisch wie die wild-schöne Gegend sind unsere Themen nicht: Auf dem Programm stehen das Dauerstreitthema Abtreibung und das zugehörige Frauenbild.

Frau Linder, nun gibt es ja in Sachen Werbeverbot für Abreibungen einen Kompromiss. Sind Sie damit zufrieden?



Nein. Ein Kompromiss hat immer gute und schlechte Ergebnisse. Und die andere Seite ist ja auch nicht zufrieden. Aber wir leben in einer Demokratie, da ist das nun einmal so. Wir müssen damit leben. Gut ist, dass es endlich eine Studie gibt, die die Frauen in den Blick nimmt und erforscht, wie es ihnen nach einer Abtreibung geht. Das wurde höchste Zeit, in anderen Ländern gibt es so etwas längst. Wir als Lebensrechtler hätten den Paragrafen 219a, der Frauen in einer Notlage vor Gewinnabsichten schützt, natürlich gerne unverändert beibehalten.

Auf welche Probleme stoßen Frauen heute, wenn sie ungewollt schwanger werden? Wie kann man Ihnen helfen?

Das Hauptproblem ist nach unserer Beratungserfahrung immer noch die Partnerschaft. Es melden sich Frauen unter der Notrufnummer und sagen: ,Ich möchte das Kind gern haben, aber mein Freund, Mann, Partner will nicht.‘ Ich sehe es als unsere Aufgabe an, dass das eigentliche Problem gelöst wird und nicht das Kind beseitigt wird. Hinzu kommen Probleme in der Lebenssituation, zum Beispiel sind die Frauen in der Ausbildung, bekommen keine Unterstützung von zu Hause. Es wird sehr viel Druck aufgebaut von diesen genannten Personen: vom Partner, von der Familie, von Freunden. Manche rufen uns dann an und sagen: ,Ich habe es geschafft, ich bin über die zwölfte Woche, nun kann mich niemand mehr zur Abtreibung zwingen, alle müssen mir helfen.‘ Je ,normaler‘ Abtreibung hierzulande wird, desto mehr werden die Frauen alleingelassen. Außerdem dürfen die Männer, die ja nicht ganz unbeteiligt sind, nicht mitreden, wenn es um das Leben ihrer Kinder geht. Auch das ist diskriminierend. Die Folge ist, dass sich viele Männer dann auch zurückziehen; und den Frauen sagt man oft: ,Was hast du für ein Problem, du kannst doch abtreiben.‘ Das kann wirklich keine Lösung sein.

Ein Abbruch ist immer noch formal verboten, jedoch unter Bedingungen straffrei. Ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung? Was würden Sie ändern, wenn Sie könnten?



Zunächst brauchen wir eine große Untersuchung zu den Zahlen, Gründen und Folgen einer Abtreibung. Es kann nicht sein, dass in einem so wohlhabenden Land wie Deutschland jedes Jahr 100.000 Frauen entscheiden, dass sie nicht in der Lage seien, ein Kind auf die Welt zu bringen und großzuziehen. Unser Ziel sind möglichst wenige, am besten gar keine Abtreibungen. Wie man das bestmöglich erreichen kann, weiß man erst, wenn man die Ursachen und die genauen Zahlen kennt.

Sie schreiben auf Ihrer Verbandshomepage, dass eine Abtreibung nicht das Resultat einer freien Wahl der betroffenen Frau sei: „Wahlfreiheit hat nur der, der lebt. Der Tod lässt einem keine Wahl mehr: er ist endgültig“, heißt es da. Können Sie das etwas genauer erklären?

Einer Frau als Lösung ihrer Probleme die Tötung ihres eigenen Kindes anzubieten, ist doch eigentlich haarsträubend. Auf diese Idee würde niemand kommen, wäre das Kind schon auf der Welt. So gesehen ist das Problem, das zum nicht rückgängig zu machenden Tod des Kindes führen kann, dass das Kind noch nicht sichtbar ist. Fast alle Frauen entscheiden sich nach wie vor unter großem Druck, abzutreiben. Mit einer wirklich freien Wahl hat das also ohnehin wenig zu tun. Und das Kind hat gar keine Wahlfreiheit. Ein zweiter Punkt ist: Frauen sind ja eigentlich emanzipiert und selbständig, also könnten sie sich vorher überlegen, welches ,Schwangerschafts-Risiko‘ sie eingehen möchten, Stichwort Prävention. Deswegen sind wir Lebensrechtler als Menschenrechtler die Anwälte aller Betroffenen, der Frauen und der Kinder.

Eine Abtreibung, aus welchen Gründen auch immer, macht sich keine Frau leicht, es ist eine wirklich schwierige Entscheidung. Warum sollten Frauen diese intime Entscheidung nicht selbstbestimmt treffen? Oder anders gefragt: Ist Abtreibung kein Frauenrecht?

Wenn man einen humanen Rechtsstaat hat, dann ist der Staat dazu verpflichtet, sämtliche Bürger gleichberechtigt zu schützen. Und dazu gehören eben auch die Kinder vor der Geburt. Das Dilemma, das wir haben, ist, dass das Kind in diesen Monaten auf die Mutter angewiesen ist, das ist überlebenswichtig. Auch ich habe meine Kinder unter teils schwierigen Bedingungen bekommen. Ich verstehe die Probleme dieser Frauen also sehr gut. Aber eine Abtreibung als Lösung anzubieten, das kann ich nicht verstehen. Es kann nicht sein, dass wir Kinder vor der Geburt willkürlich als Nicht-Menschen definieren und mit einem angeblichen Frauenrecht, das der Gleichberechtigung dienen soll, dann wieder andere Menschen diskriminieren.

Sie warnen auch vor den psychischen Konsequenzen von Abtreibungen. Warum sollten Frauen mit dieser Verantwortung nicht leben können?

Weil unsere über vierzigjährige Erfahrung und viele internationale Studien bestätigen, dass es auch für die Frauen negative Folgen gibt. Wir haben zum Beispiel gerade eine geschlossene Facebook-Gruppe eröffnet, für Frauen, die abgetrieben haben. Viele sagen dort, dass sie diesen Schritt niemals getan hätten, hätten sie um die Konsequenzen gewusst.

Was haben die Frauen für Probleme?

Viele bereuen die Entscheidung zutiefst. Studien aus anderen Ländern bestätigen, dass die große Mehrheit der Frauen negative Folgen erlebt. Sehr häufig sind Depressionen, Traurigkeit, emotionale Abstumpfung. Viele Paare trennen sich nach einer Abtreibung, auch das verursacht Probleme. Das geht hin bis zu größerer Sucht- und Selbstmordneigung, auch das haben Studien im Ausland nachgewiesen, zum Beispiel in Neuseeland. Deswegen ist ja auch eine solche Studie in Deutschland so wichtig, wie wir sie schon lange fordern. Wenn man die Ursache psychischer Probleme nicht kennt, kann man den Frauen nicht helfen.

Als christlich geprägte Abtreibungsgegner reklamieren Sie für sich den Schutz des Lebens, auch des ungeborenen, selbst des noch so kleinen Embryos. Was entgegnen sie denen, die darin noch kein vollwertiges Leben sehen?

Dazu braucht man nur in ein embryologisches Lehrbuch zu blicken. Ab der Verschmelzung ist ein neuer Mensch entstanden, und ab da entwickelt er sich nur noch weiter. Für diese Erkenntnis braucht man nichts zu reklamieren und man braucht kein Christ zu sein, denn die Wissenschaft belegt es, und das Grundgesetz sieht das genauso.

Beim „Marsch für das Leben“, bei dem es auch regelmäßig Gegendemonstrationen gibt, beispielsweise vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, werden von Ihnen und Ihren Mitstreitern teils krasse Plakate hochgehalten, etwa eines mit einem Baby, der Spruch dazu: „Werbung für Abtreibung? Nur über meine Leiche.“ Auch Plastik-Embryos wurden schon verteilt. Was glauben Sie, wie viel Schockmomente verträgt diese Debatte?

Krass sind nur die Sprüche der Gegenseite wie: „Hätt´ Maria abgetrieben, wärt Ihr uns erspart geblieben“, „Spahn abtreiben“ und Ähnliches. Das Plakat „Nur über meine Leiche“ haben wir erstellt, weil Frau Hänel (Medizinerin, die wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde; Anmerkung der Redaktion) in ihrer Werbebroschüre schreibt: „Das Schwangerschaftsgewebe / die Fruchtblase wird entfernt.“ Wir wollten den Gegenpol bilden und klarstellen, dass das, was da entfernt wird, ein Mensch ist. Wir wollen nicht, dass Frauen belogen werden. Und die originalgetreuen Embryomodelle sind dieselben, die auch zur medizinischen Ausbildung verwendet werden.

Wenn jemand dazu sagt, das sei aber ganz schön populistisch, was entgegnen Sie?

Das ist nicht populistisch, es ist wissenschaftliches Anschauungsmaterial und entspricht den Tatsachen.

Es fällt auf, dass insbesondere im Zusammenhang mit dem ethisch komplexen Thema Schwangerschaftsabbruch jede Interessengruppe von sich behauptet, ein modernes, angemessenes Frauenbild zu vertreten. Aber nicht alle können zugleich recht haben. Wie erklären Sie sich das?

Da muss man unterscheiden zwischen Fakten und Ideologie. Wenn ich versuche, dem Menschen vor der Geburt das Mensch-Sein wegzudefinieren, dann kann ich behaupten, Abtreibung sei doch Frauenrecht. Wenn ich jedoch die Fakten betrachte, die belegen, es ist ein Mensch, kann ich dieses Recht nicht in dieser extremen Form reklamieren. Da sind wir wieder bei diesem Dilemma. Deswegen müssen wir versuchen, eine Lösung zu finden, unter der die Frau nicht leiden muss und bei der das Kind nicht sterben muss. Eine richtige Emanzipation kann auch nicht darin bestehen, dass ich mein Frau-Sein aufgebe. Und Kinder bekommen zu können gehört nun einmal zum Frau-Sein dazu. Das zu negieren, halte ich nicht für emanzipiert.

Sie selbst sind verheiratet und Mutter von drei Kindern, leben im Sauerland. Studiert haben Sie Romanische Philologie und Ägyptologie, haben sich als Übersetzerin, Lektorin und Dozentin selbstständig gemacht. Sie schreiben Artikel, etwa für das Vatikan-Magazin, auch Bücher über Lebensrechtthemen. Ein volles Programm. Wie schaffen Sie denn den Spagat zwischen Privat- und Berufsleben?

Ich bin ein Unruhegeist. Ich brauche das. Zum Glück bin ich selbstständig und habe daher neben gewissen Risiken auch größere Freiheiten, da konnte ich viel zu Hause machen, früher vor allem nachts. Und seit die Kinder groß sind, kann ich auch wieder mehr unterwegs sein. Ich kenne mich aus mit viel Arbeit, beruflich wie ehrenamtlich, wenig Schlaf und noch weniger Freizeit. Aber ich habe mir das so ausgesucht.

Sind Sie selbst einmal an die berühmten gläserne Decken in der Berufswelt gestoßen oder haben aufgrund Ihres Geschlechts ein Problem bekommen? Können Sie ein Beispiel nennen?

Nicht weil ich eine Frau bin, sondern weil ich Mutter bin. Insofern wäre ich auch eher für eine Mütterquote als eine Frauenquote. Ich hatte eine Anfrage, ein wissenschaftliches Fachbuch aus dem Französischen ins Deutsche zu übersetzen. Das habe ich studiert und auch der Fachbereich, um den es ging, war mir vertraut. Die Probeübersetzung fanden die Auftraggeber ganz toll. Dann riefen sie mich an, um den Vertrag mit mir abzuschließen, und hörten die beiden Kleinkinder im Hintergrund. Und plötzlich wurden sie ganz reserviert, und am Ende hat eine Kollegin den Auftrag bekommen.

Wie war das für Sie?

Ich habe mich maßlos geärgert. In solchen Momenten bin ich eine echte Emanze, da gehe ich die Decke hoch.

Gerade von Emanzen werden Sie aber häufig angegriffen. Gehen Sie mit Frauen wie Alice Schwarzer tatsächlich d´accord?

Ich bin mit Alice Schwarzer, was das Thema Prostitution angeht, zu hundert Prozent einer Meinung. Natürlich bin ich für die Gleichberechtigung. Ich wäre bestimmt mit den Suffragetten damals mitgegangen, im Kampf für das Frauenwahlrecht. Nur beim Thema Abtreibung geht das in die völlig falsche Richtung.

Ehe für alle, Frauenquote für Dax-Aufsichtsräte, gleicher Lohn für Männer und Frauen – auf dem Papier scheint die Gleichberechtigung längst vollzogen. Wie weit sind wir Ihrer Ansicht nach in Sachen Gleichberechtigung?

Ich sehe in meiner Umgebung, dass Frauen, die etwas können, dieses Problem in der Regel nicht haben. Das Sauerland, wo ich lebe, ist geprägt von klassischen Familienunternehmen. Die lachen über eine Frauenquote. Eine Quote schadet eher, und hinterher endet es vielleicht wie in Norwegen, dort nennt man die Frauen, die über eine Quote den Job im Aufsichtsrat bekommen haben, Goldröcke.

Wirklich?

Ja. Jeder weiß, die können häufig nichts und sind nur in diesem Aufsichtsrat gelandet, weil sie eine Frau sind. Eine Quote trägt nichts zur wirklichen Emanzipation bei. Es würde aber zum Beispiel helfen, wenn man Erziehungszeit stärker als Berufsqualifizierung anerkennen würde.

Sie meinen, dass diese Frauen nicht einfach nur zu Hause sind, sondern sich als Familienmanagerinnen qualifizieren?

Ganz genau, es sind viele Berufe, die diese Frauen gleichzeitig ausüben. Wenn man übertragen gesprochen zu Hause den Laden im Griff hat, kann man mit der entsprechenden Berufsausbildung ohne Probleme später als Managerin weiter Karriere machen. Das muss man außerdem viel mehr als langfristige, gesellschaftliche und auch intellektuelle Leistung anerkennen, statt die Kinder generell möglichst bald in die Ganztagsverwahrung zu bringen.

In Berlin wird der Internationale Frauentag bald Feiertag. Eine gute Idee auch für den Rest der Republik?

Ich glaube tatsächlich, in Deutschland ist dieser Tag nicht nötig. Den sollte man vielleicht eher in Saudi-Arabien einführen.

Es gibt nicht wenige Frauen, die den Frauentag als Alibitag rundweg ablehnen,. Alice Schwarzer zum Beispiel lehnt ihn ab, viele sagen, er sei sogar diskriminierend. Was sagen Sie dazu?

Auch da bin ich mit Alice Schwarzer einer Meinung. Wir brauchen den Frauentag nicht. Was ich dagegen gut und wichtig finde, ist zum Beispiel der Weltkindertag, der Tag der Menschenrechte oder der Tag für Menschen mit Down-Syndrom.