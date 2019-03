Osnabrück. Im Streit um die von der Großen Koalition geplante Grundrente wächst der Druck auf die Union, auf die ursprünglich geplante Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten: Die Gewerkschaften warnen vor „Doppelmoral“.

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach mahnte gegenüber unserer Redaktion: „Die Grundrente muss jetzt kommen. Die Lebensleistung der Menschen verdient Respekt und Anerkennung und bedarf keiner Bedürftigkeitsprüfung.“ Es sei durch nichts zu rechtfertigen, jetzt eine Bedürftigkeitsprüfung zu fordern, obwohl sie bei der Ausweitung der Mütterrente keine Rolle gespielt habe. Die Mütterrente war vor allem auf Wunsch der CSU erweitert worden.



„Nicht Doppelmoral, sondern schnelles Handeln ist jetzt gefragt“, sagte Buntenbach und forderte: „Die Koalition muss daher im Interesse von Millionen von Menschen die Grundrente schnell umsetzen.“ Sonst werde das Problem von Armutsrenten weiter wachsen und immer mehr Menschen betreffen, besonders diejenigen, die zu Niedriglohn arbeiten müssen. Das seien zum ganz überwiegenden Teil Frauen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, im Mai einen Gesetzentwurf zur Grundrente vorzulegen, von der Rentner mit mindestens 35 Beitragsjahren profitieren sollen, insgesamt drei bis vier Millionen Menschen. Eine besondere Prüfung der Bedürftigkeit sehen Heils Pläne nicht vor. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es dagegen: „Voraussetzung für den Bezug der Grundrente ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung.“ Die Union hält daran bisher fest.

So hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ausgeschlossen, „dass die Union einer Grundrente zustimmt, die ohne jede Form von Bedürftigkeitsprüfung auskommt". Die CDU fürchtet, dass auch Menschen von der Leistung profitieren könnten, die gar keine staatliche Unterstützung brauchen – etwa weil sie einen Partner mit höheren Einkünften haben.

„Wir können bei der Grundrente nicht so tun, als mache es keinen Unterschied, ob ein Ehepaar eine sehr gute und eine kleine Rente bezieht oder zwei sehr kleine Renten“, sagt etwa der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann. Zumindest die laufenden Einkommen des Haushalts müssten geprüft werden.

Heil argumentiert dagegen, es gehe um Respekt für die Lebensleistung der Menschen, die sich eine ordentliche Rente verdient hätten. Er warnt: „Wir dürfen die Menschen nicht enttäuschen.“ Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee stellt im Rentenstreit sogar den Fortbestand der Großen Koalition infrage. Der Maßstab sei, „ob sozialdemokraische Politik auch in Zukunft in dieser Konstellation möglich ist“, so Tiefensee im Berliner „Tagesspiegel“. (mit dpa)